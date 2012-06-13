به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان دیلی مالزی، نجیب رزاق افزود: دولت مالزی با تعیین استانداردهای سخت گیرانه ایمنی برای پروژه هسته ای شرکت لیناس، به دنبال اطمینان مردمش از ایمن بودن فرایند این پروژه در طولانی مدت است.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد تصمیم نهایی دولت درباره سرنوشت این پروژه گفت: دولت هنوز در این مورد به تصمیم نهایی نرسیده است.

این در حالی است که ماه گذشته "ماکسیموس آنکیلی" وزیر علوم، فنآوری و اختراعات مالزی، در مورد تصمیم دولت برای پروژه لیناس گفته بود که دولت ظرف دو هفته آینده برای ادامه فعالیت های این پروژه به تصمیم نهایی خواهد رسید.

شرکت هسته ای لیناس استرالیا قرار است عناصر معدنی خاص را از استرالیا وارد مالزی کرده و کار پردازش و فراوری این مواد برای صنایع مختلف را در این کشور انجام دهد.

گروههای مدافع محیط زیست پس از هشدار برخی کارشناسان در خصوص ناامن بودن این طرح برای سلامت عمومی اعتراضاتی را به اجرای این طرح در مالزی داشته اند و بارها در مقابل سفارت استرالیا در کوالالامپور تجمع کرده اند.