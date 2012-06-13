منطقه ویژه اقتصادی اردبیل فقط پنج متقاضی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفی بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان با اشاره به واگذاری زمین به این متقاضیان تصریح کرد: 960 هکتار زمین از جهاد کشاورزی برای را اندازی منطقه ویژه اقتصادی اخذ شده و تلاش می شود 120 هکتار از این زمین در اختیار واحدهای درخواست کننده اول قرار گیرد.

وی با انتقاد از عدم تعامل دستگاه های اجرایی برای طراحی منطقه ویژه اقتصادی اردبیل افزود: از چندین دستگاه مرتبط برای تبدیل این اراضی به منطقه ویژه اقتصادی استعلام کرده ایم که تنها دو دستگاه جواب استعلام را داده اند.

ملاطفی از طراحی یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی اردبیل خبر داد و اضافه کرد: طراحی یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی می تواند انگیزه متقاضیان را بالا برده و این افراد کمتر دچار دردسر شوند.

مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان با اشاره به درخواست از شرکت منطقه ای برای آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی اردبیل گفت: با توجه به حجم درخواستی بالا از شرکت آب، این شرکت چنین درخواستی را قبول نکرد که مجبور شدیم حجم آب درخواستی خود را کاهش دهیم.

ملاطفی با بیان اینکه درخواست آبرسانی در شرکت آب باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: حداقل 20 لیتر آب در ثانیه برای این منطقه در خواست کرده ایم که با توجه به شیبهای موجود در منطقه این حجم مناسب است که اگر مورد توافق قرار بگیرد در طراحی منطقه ویژه اقتصادی اردبیل مدنظر قرار خواهد گرفت.

این مسئول با اشاره به نیاز 50 میلیارد ریال اعتبار برای مطالعه و طراحی اولیه منطقه اقتصادی افزود: استانداری اردبیل با این اعتبار موافقت نکرد و تلاش می کنیم این اعتبار از طریق سهم ماده 550 تخصیص داده شود تا فعالیتها به صورت رسمی آغاز شود.

وی گرایش منطقه ویژه اقتصادی اردبیل را تجاری و صنعتی برشمرد و اضافه کرد: بخش از منطقه اقتصادی اردبیل برای ترانزیت و حمل کالا و بخش دیگر برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.



