كورتانيدزه در جام دان كولف بلغارستان / نامداران كشتي به جاي تهران در صوفيه

به گزارش خبرنگار " مهر" رقابت هاي كشتي جام دان كولف از امروز در شهر صوفيه بلغارستان شروع مي شود و تيم كشتي جوانان سلام، برنده جام اخلاق رقابت هاي ليگ برتر به نمايندگي از كشورمان در اين رقابت ها شركت دارد.

از صوفيه خبر مي رسد كه كشتي گيران مطرحي چون الدار كورتانيدزه قهرمان گرجستاني جهان، گئورگي گوگچليدزه قهرمان كشتي جهان در سال 2001، سرافيم بارزاكوف قهرمان بلغارستاني جهان در وزن 66 كيلوگرم، نيكولاي پاسلار قهرمان بلغارستاني جهان در سال 2001 و تعدادي از كشتي گيران شاخص روسي و آمريكايي در جام دان كولف به ميدان مي روند. تيم كشتي ژاپن در رقابت هاي جام دان كولف شركت دارد.