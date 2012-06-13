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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۷

سلگی:

705 نهاوندی در آزمون استخدامی ادارات دولتی استان همدان شرکت می کنند

705 نهاوندی در آزمون استخدامی ادارات دولتی استان همدان شرکت می کنند

نهاوند - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار نهاوند گفت: 705 نهاوندی در آزمون استخدامی ادارات دولتی استان همدان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلگی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی آزمون استخدام رسمی ادارات دولتی استان همدان گفت: آزمون استخدام رسمی ادارات دولتی صبح چهارشنبه در نهاوند و سه شهر دیگر استان به صورت همزمان برگزار می شود.

سلگی افزود: برای شرکت در این آزمون هفت هزار و 265 نفر در استان همدان ثبت نام کرده اند.

وی گفت: از مجموع افرادی که در شهرستان نهاوند در این آزمون شرکت می کنند، 432 نفر مرد و 273 نفر زن هستند.

وی گفت: این آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی وبا شرایط سنی زیر 35 سال برگزار میشود و در نهایت از تعداد 705 نفر ثبت نام شده 40 نفر برای کار در دستگاهای مربوط پذیرفته و به استخدام رسمی دولت اضافه می شوند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون اینترنتی است، گفت: داوطلبان باید با مراجعه به سایت استانداری همدان کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

سلگی گفت: آزمون استخدامی جمعه ساعت 9:30 صبح در دانشگاه آزاد نهاوند برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در 32 رشته شغلی با هم رقابت می کنند.

کد مطلب 1626151

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