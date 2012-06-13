سفرهای استانی اعضای کمیسیون آموزش به دانشگاههای سراسر کشور

محمدمهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بنای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم شورای اسلامی این است که اسناد بالادستی مثل نقشه جامع علمی کشور، طرح تحول بنیادین علوم انسانی و سایر موارد را از روی کاغذ به مرحله اجرا درآورد.

وی از سفرهای استانی اعضای کمیسیون آموزش خبر داد و افزود: ضمن اینکه بحث نظارتی را در حوزه های آموزش عالی، آموزش پزشکی، فنی و حرفه ای فراموش نمی کنیم، به همین منظور در هیأت رئیسه کمیسیون مصوب شد برای اعضای کمیسیون آموزش سفرهای استانی ترتیب دهیم.

به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون، هر ماه به چند گروه مختلف برای سفرهای استانی تقسیم می شوند. آنان در این سفرها به تمام دانشگاههای استانها و مراکز آموزشی سر می زنند و از نزدیک با مسائل و مشکلات این مراکز و نقاط محروم آشنا می شوند.

زاهدی هدف از این امر را تاثیرگذاری این سفرها در تصمیم گیریهای کلان بودجه ای و قانونی حتی ارائه برخی طرحها به صورت کارشناسانه از سوی این کمیسیون اعلام کرد.

این مقام مسئول از تشکیل 5 کمیته در کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد و گفت: بنا داریم در کمیسیون 5 کمیته تشکیل دهیم، البته ابتدا لازم است مصوب کمیسیون آموزش شوند. بنابراین در 10روز آینده این موضوع در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار می گیرد و ظاهراً اتفاق نظری هم میان اعضای کمیسیون دیده می شود.

کمیته های "آموزش عالی و پزشکی"، "آموزش و پرورش"، "پژوهش و فناوری"، "مهارت فناوری" و کمیته های "علوم انسانی و دانشگاه اسلامی" به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی به احتمال زیاد در کمیسیون آموزش تشکیل می شوند.