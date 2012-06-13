حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بندر انزلی استعدادهای فراوانی دارد، افزود: توانمندیها، استعدادها و ظرفیتهای موجود در این شهرستان باید به کشور و حتی جهان نشان داده شود.

وی اظهارداشت: ظرفیتهای تجاری، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان در کشور بی بدیل است از اینرو باید از این مزیتها به نحو شایسته بهره داری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استفاده بهینه از تمامی امکانات موجود برای رونق و اعتلای فرهنگ و تجارت، اقتصاد وگردشگری استان گامی مهم در این جهت است.

وی ضمن برشمردن ظرفیتهای صنعتی، تجاری، گردشگری، ورزشی و همچنین وجود منطقه آزاد انزلی گفت: این منطقه دروازه ورود به بازارهای آسیای میانه و قفقاز به شمار می ‌آید و تنها منطقه کشور است که در تمام عرصه‌ های تجاری، گردشگری و فرهنگی قابلیتهای سرمایه ‌گذاری و فعالیت دارد.

خسته بند در ادامه با اشاره به مشکلات و آلودگیهای پیرامون تالاب انزلی افزود: مسئولان و به ‌ویژه مردم گیلان باید با تمام توان برای حفظ و نگهداری تالاب انزلی تلاش کنند که این امر تنها با برنامه ‌ریزی جامع اجرا می ‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه احیای تالاب انزلی از ۲۲ سال پیش در دست اجرا بوده است، اظهارداشت: طرح احیای تالاب انزلی با دستور نخست وزیر وقت در ۲۲ سال پیش آغاز بکار کرد اما بعد از گذشت چند ماه متوقف شد.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح احیای تالاب انزلی بعد از گذشت ۲۰ سال در سفر دوم دولت به استان دوباره تصویب و در اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ آغاز شد.

وی همچنین درباره اهمیت اکوسیستم تالاب انزلی برای حفظ محیط زیست منطقه افزود: این تالاب یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر و محل تخمریزی بیشتر ماهیان دریای خزر است.

خسته بند ادامه داد: تالاب انزلی از غنی ترین تالابهای داخلی کشور است که تنوع اکولوژیک، تغییرات فصلی و غنای حیات وحش و آبزیان از تالاب، اکوسیستم منحصر به فرد و ویژه ‌ای ساخته است که آن را در لیست تالابهای با ارزش بین ‌المللی قرار داده است.