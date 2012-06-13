به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری ضمن بیان این مطلب گفت: نامه‌ای که توسط 397 هنرمند در رابطه با طرح توسعه تماشاخانه سنگلج به امضاء رسید، به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف و به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران ارسال شد و سپس این نامه از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی که زیر مجموعه‌ معاونت است، ارجاع داده شد.



نادری تشریح کرد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مجموعه ای است که در خصوص تاسیس و راه اندازی سالن هایی مثل سینما آزادی، تماشاخانه ایرانشهر و ... به فعالیت می پردازد. این شرکت در تلاش است تا سالن های نمایش را در سطح شهر تهران راه اندازی کند.



وی تاکید کرد: این طرح از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به کمیسیون معماری این مجموعه فرستاده شده تا مورد بررسی قرار گیرد . طی پی گیری هایی که چند روز گذشته انجام دادم، مشخص شد این شرکت احداث سالن های جدید در کنار سالن تماشاخانه سنگلج را امری لازم تشخیص داده است .نادری تصریح کرد: قرار است نامه تائید شده از سوی کمیسیون معماری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ارجاع داده شود تا تصمیمات بعدی در خصوص اجرایی شدن این طرح اتخاذ شود.



مدیر سابق تماشاخانه سنگلج همچنین اعلام کرد: علی رغم نامه ای که توسط 397 هنرمند به امضاء رسید که آقای داود رشیدی یکی از امضاء کنندگان این درخواست بود، این هنرمند فعال و دلسوز ، نامه مستقیمی به شهردار تهران – قالیباف –نیز نوشته است.نادری در پایان عنوان کرد: داود رشیدی در این نامه از آقای قالیباف خواسته تا با تائید این طرح، دغدغه چندین ساله هنرمندان تئاتر برای توسعه تماشاخانه سنگلج و تاسیس موزه تئاتر تهران را به فرجام نیک رساند.



حضور آثار نمایشی ناشنوایان در نوزدهمین جشنواره کودک و نوجوان همدان



مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مراسم افتتاحیه نخستین مرکز آموزش نمایش عروسکی به ناشنوایان و کم شنوایان با عنوان "باغچه مهر" گفت: اولین اثری که از طرف این مرکز آماده شود در نوزدهمین جشنواره کودک و نوجوان همدان در مهر ماه سال جاری شرکت خواهد کرد.



شهرام کرمی با اشاره به اقدامات ارزنده زنده یاد باغچه بان در زمینه برنامه های مرتبط با ناشنوایان و کم شنوایان کشور گفت: امیدوارم مسئولان در زمینه تقویت مرکز آموزش حرفه‌ای نمایش عروسکی ناشنوایان همکاری داشته باشند تا فعالیت این مرکز به صورت مستمر ادامه داشته باشد و این مرکز به عنوان یک مرکز مؤثر سالیان سال در زمینه آموزش تئاتر عروسکی به مخاطبان ناشنوا فعالیت کند. هنر نمایش ریشه در وجود ناشنوایان دارد.



در این مراسم همچنین ثمینه باغچه‌بان فرزند مرحوم جبار باغچه‌بان اظهار داشت: ناشنوایان از زمانی که به دنیا می‌آیند، علاقه‌مند هستند که بازی کنند، آنها دوست ندارند با چشمان خود که به طور طبیعی حرکات را می‌بیند ارتباط برقرار کنند.



وی با ابراز خشنودی از فعالیت‌هایی که برای ناشنوایان انجام می‌شود گفت: نهالی که پدرم کاشت و توسط همکارانم و من و خواهرم آبیاری شد نتیجه‌ داده است. پارک شفق بوی باغچه‌بان را می‌دهد و خوشحالم که فعالیت ناشنوایان از بین نرفته است.



باغچه بان با اشاره به مراکزی از جمله کانون ناشنوایان، خانه اعظم(ویژه دختران)، انجمن خانواده ناشنوایان که برای این قشر خدماتی را ارائه می کنند، تصریح کرد: هنر نمایش ریشه در وجود ناشنوایان دارد. این گروه برخلاف انسان‌های عادی در صحنه نمایش زندگی می‌کنند.



نخستین مرکز آموزش حرفه‌ای نمایش عروسکی ناشنوایان و کم شنوایان کشور با عنوان "باغچه مهر" با حضور سید قاسم ناظمی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شهرام کرمی مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رضا دوستعلی مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 6، آذر مبارکی طراح مرکز "باغچه مهر" و ثمینه باغچه‌بان فرزند مرحوم جبار باغچه‌بان و جمعی از مسئولین و هنرمندان در فرهنگسرای شفق افتتاح شد.