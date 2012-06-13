49 درصد جمعیت شهری در کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی تحقیقاتی مکاربرد سیمان سرباره ای، پوزولانی در ساخت ابنیه آبی ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد.



در این کارگاه آموزشی که مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب گیلان، قزوین، کارشناسان و مهندسان ساختمان و سازندگان بتن، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز حضور داشتند مزایای استفاده از سیمان سرباره ای و پوزولانی در کاهش هزینه ها و تقویت استقامت بتن و حفظ محیط زیست مطرح شد.



حسین عطایی فر در این کارگاه آموزشی گفت: طول شبکه و خطوط انتقال آب شهری در سال گذشته به 154 هزار و 500 کیلومتر و شبکه و خطوط انتقال آب روستایی به 243 هزار و 100 کیلومتر افزایش یافته است.



وی افزود: طول شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری با فعالیتهای انجام شده به 43 هزار و 500 کیلومتر و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب روستایی به یک هزار کیلومتر در سال 90 رسیده است.



رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف کمی در پایان برنامه پنجم توسعه در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی جمعیت تحت پوشش آب شهری به 100 درصد خواهد رسید.



این مسئول بیان کرد: بر اساس برنامه پنجم همچنین جمعیت تحت پوشش آب روستایی به 92 درصد، جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری به 49 درصد و جمعیت تحت پوشش فاضلاب روستایی به هشت درصد بالغ خواهد شد.



توجه به تحقیقات در شرکت آب و فاضلاب کشور جدی است



وی افزود: از آنجا که شرکت های آب و فاضلاب ارتباط تنگاتنگی با سلامت و بهداشت مردم دارند توجه به طرح های تحقیقاتی برای اجرای کارها تاثیرگذار در اولویت قرار دارد و استفاده از فن آوری های نوین در بهینه سازی مخازن آب شرب و سازه های آب و فاضلاب، گسترش طرح های تحقیقاتی توسط دانشجویان، محققان و اساتید دانشگاهی، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و بازنگری در استانداردهای موجود از کارهای مهم امسال است.



عطایی فر تصریح کرد: با توجه حجم قابل توجه استفاده از بتن در ساخت مخازن این شرکت توجه به آخرین یافته های علمی ضروری است و فعالیت های خوبی در این بخش در حال انجام است.



وی افزود: پروژه های انجام شده در خصوص بتن شامل تحقیقات استفاده از مصالح موجود در کشور برای ساخت مخازن و سازه های آب و فاضلاب، کاهش تروایی مخازن بتنی، مقاوم سازی لرزه ای مخازن است.



رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص پروژه های تحقیقاتی امسال هم گفت: بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی مخازن نوین به جای مخازن بتنی در مواقع بحران، بررسی علل و آثار خوردگی در مخازن بتنی ناحیه مرکزی استان گیلان، بررسی و امکان سنجی تولید پوزولان از لجن تصفیه خانه فاضلاب شیراز و اندازه گیری آثار آن بر روی کیفیت بتن و طرح ملی تحقیقاتی مستند سازی و آسیب شناسی سازه های بتنی و راهکارهای اصلاحی اجرایی از طرحهای سال جاری است.