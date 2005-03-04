رئيس بخش جنگل موسسه تحقيقات مراتع و جنگلها : جنبه تبليغاتي هفته منابع طبيعي بر مسائل علمي آن برتري دارد // منابع طبيعي اولين قرباني هرگونه توسعه در كشور است // منابع طبيعي تنها يك تفرجگاه نيست، اين ثروت ملي را دريابيد

دكتر خسرو ثاقب طالبي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : حركت هايي كه سال هاي اخير در هفته منابع طبيعي انجام شده بيش از انكه جنبه تحقيقاتي قوي داشته باشد، بر تجربه ارگانها و سازمان ها استوار است. بطور مثال در اين هفته از گونه هاي سوزني برگ بيش از ساير گونه هاي گياهي براي كاشت درخت استفاده مي شود. هميشه سبز بودن، انعكاس نمايشي بالا، مراقبت كمتر و ... دلايل استفاده از اين گونه گياهان ذكر مي شود. هر چند استفاده از اين گونه گياهان مطلوب است اما توجه به يك گونه و فراموش كردن ساير گونه هاي گياهي اقدامي غيرعلمي است.

وي تصريح كرد : از حدود 40 سال قبل كه سرو سيمين وارد كشور شد و جايگزين گونه هاي بومي گشت، به گونه هاي ديگر اهميت كمتري داده مي شود. اين در حالي است كه اگر مي خواستيم كار علمي و آكادميك انجام دهيم مي بايست از تنوع گونه اي گياهان در كاشت درخت بهره مي جستيم.

استاد دانشگاه تهران اضافه كرد : اين مشكل تنها به هفته منابع طبيعي بازنمي گردد. به طور كل منابع طبيعي ركن فراموش شده كشور ماست. بزرگترين مشكل منابع طبيعي ايران اين است كه دولت ارزش كافي براي اين بخش قائل نيست. در واقع منابع طبيعي در كشور ما هيچ جايگاهي ندارد.

دكتر خسرو ثاقب طالبي خاطرنشان كرد : در برنامه هاي توسعه صنعتي، اجتماعي و كشاورزي كشور هميشه منابع طبيعي به عنوان اولين قرباني اين توسعه به شمار مي رود. به عنوان مثال دفع زباله هاي شهري و دور كردن آلودگي از شهر (به بهانه حفظ محيط زيست) بدون توجه به اهميت بالاي منابع طبيعي در چرخه حيات صورت مي گيرد و براي دفع زباله از عرصه منابع طبيعي استفاده مي شود. غافل از اينكه دفع زباله ها و ضايعات شهري به اين صورت و بازگشت مجدد اين آلودگي ها به فضاي شهري بهداشت جامعه را به خطر مي اندازد.

استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران افزود : اهميت منابع طبيعي در هيچ جاي دنيا مانند كشور ما سطحي نيست و در كشورهاي پيشرفته در تمامي سال به اين موضوع اهميت داده مي شود. متاسفانه در كشور ما تنها يك هفته از سال به ياد مردم و مسئولين امر مي افتد كه منابع طبيعي و درختكاري هم وجود دارد. حتي سازمان هاي مربوط كه در هفته منابع طبيعي وظايف بيشتري برعهده دارند و امر درختكاري بايد زيرنظر آنها انجام شود، تنها يك هفته قبل از هفته منابع طبيعي به تكاپو مي افتند تا برنامه اي براي اين هفته تنظيم كنند. بنابراين هيچ برنامه علمي و مدوني براي درختكاري وجود دارد.

رئيس بخش جنگل موسسه تحقيقات مراتع و جنگلها يادآور شد : در كشورهاي پيشرفته دنيا مردم به طبيعت تنها به چشم تفريحگاه و تفرجگاه نگاه نمي كنند و به اين امر واقفند كه منابع طبيعي در تمام زندگي آنها تاثيرگذار است. اما متاسفانه در اقتصاد مبتني بر نفت، هيچ چيزي ارزش خود را نمي يابد. متاسفانه سطح آگاهي هاي مردم نسبت به اهميت منابع طبيعي در كشور بسيار پايين است و آگاه سازي مردم در اين زمينه امري ضروري به نظر مي رسد.

استاد دانشگاه تهران اضافه كرد : در كشورهاي پيشرفته كارشناسان منابع طبيعي از ترس اعتراضات جمعي در امر نشانه گذاري درختان جنگلي محتاط تر عمل مي كنند در حالي كه در كشور ما جدا از صدمات بيشماري كه مردم بومي مناطق جنگلي به عرصه هاي جنگلي كشور وارد مي كنند ساير افراد هم هر ساله به بهانه هاي مختلف از جمله برگزاري جشن چهارشنبه آخر سال به بوته ها و گونه هاي گياهي صدمه مي زنند.

وي در پايان افزود : در كشور ما تنها صنعت و اقتصاد موضوعات محوري و با اهميت محسوب مي شوند (هرچند اين توجه و اهميت نيز غيرعلمي و غير اصولي است و به جاي توجه به صنعت مادر به صنعت مونتاژ اهميت داده مي شود) و فرصتي براي توجه به اموري مانند منابع طبيعي وجود ندارد.

استاد دانشگاه تهران تصريح كرد : جدا از مشكلاتي مانند ناسازگاري بخش آموزش با اجرا و اجرا با تحقيقات در منابع طبيعي، درگيري هاي حوزه منابع طبيعي و كشاورزي همچنان به قوت خود باقيست. در حالي كه تلاش مي شود تا به محيط زيست ارزشي محوري و جداگانه اي داده شود و آن را تافته جدابافته اي از منابع طبيعي معرفي كنند، مسئولان كشوري هم منابع طبيعي را زير مجموعه اي از وزارت جهادكشاورزي قرار دادند و منابع طبيعي تحت پوشش وسيطره وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت تا كمترين اهميت به اين بخش داده شود.