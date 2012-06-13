پرونده 915 میلیون ریالی برای متخلفان واحدهای صنفی لاهیجان تشکیل شد

حجت رفیع پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دو ماهه نخست سال جاری دو هزار و 668 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی این شهرستان انجام شد.

وی اظهارداشت: در راستای این بازرسیها 144 مورد تخلف شناسایی و برای متخلفان پرونده به ارزش ریالی 915 میلیون ریال تشکیل و متخلفان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان گفت: این بازرسیها بیشتر در چهارچوب گشت مشترک و با همراهی فرمانداری، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت، دخانیات و واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی شهرستان لاهیجان صورت گرفت.

وی افزود: با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان روند بازرسیها در این شهرستان تداوم خواهد یافت و به یقین ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاستهای اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و رقابتی شدن بازار با اطلاع رسانی، آگاهی دادن و فرهنگ سازی تحقق خواهد یافت.

پرهیزکار در ادامه گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و نداشتن صندوق مکانیزه را عمده تخلفات انجام گرفته در این شهرستان عنوان کرد و از ناظران افتخاری، شهروندان و مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه واحدهای صنفی و غیرصنفی این شهرستان مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان و یا شماره 2235444 واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی این شهرستان اعلام کنند.