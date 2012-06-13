پیکر مطهر سه تن از شهدای استان همدان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر این سه شهید گلگون کفن در عملیات تفحص برون مرزی پیدا شده که و به شهر خود باز می گردند.

شهید سید رضا حسینی، مهدی عابدی تهرانی و شهید خدا مراد عباسی خجسته سه تن از شهدای گرانقدر استان همدان هستندکه در عملیات های والفجر 8 (فاو) و عملیات قدس 5 (جزیره مجنون) پیدا شده اند.

شهید "مهدی عابدی تهرانی" متولد هفتم اردیبهشت سال 1350، در عملیات جزیره مجنون در ماه محرم ایام عاشورای حسینی به شهادت رسید.

این شهید گرانقدر به عنوان بی سیم چی در گردان تخریب لشکر 32 انصار الحسین (ع) حضور داشته است، ضمن اینکه پدر این شهید نیز در مرداد سال 67 در عملیات مرصاد به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

شهید "سید رضا حسینی" متولد سال 1344 و آخرین فرزند خانواده بوده که ذاکر اهل بیت بود و به شغل زرگری نیز اشتغال داشت.

وی در چهارمین اعزام خود از سپاه انصارالحسین (ع) در منطقه فاو در عملیات والفجر 8 در سال 1364به شهادت رسید.

شهید "خدامراد عباسی خجسته " متولد سال 1340 کشاورزی از روستای بابا خنجر کبودراهنگ، بعنوان بسیجی داوطلب در منطقه عملیاتی فاو در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1364 به مقام رفیع شهادت نائل آمد.