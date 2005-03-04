عضو هيات رئيسه فيلا هزينه هاي درمان يك خبرنگار را تقبل كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" عضوهيات رئيسه فدراسيون كشتي كه قبل ازاين هم ازكشتي گيران حمايتهايي داشته است، با حضور دربيمارستان آزادي ودرديداربا رييس اين بيمارستان تمام هزينه هاي درمان وعمل جراحي سوري را برعهده گرفت.

علي سوري ازخبرنگاران ورزش كشتي هفته گذشته درخياباني كه منتهي به فرودگاه مهرآباد مي شد، با يك اتومبيل سمند تصادف كرد كه متاسفانه راننده اتومبيل پس ازتصادف متواري شد. اگرعبور اتفاقي يك آمبولانس نبود، شايد وضعيت وي به مراتب خطرناك تر مي شد.

پس ازچند روزبستري شدن سوري دربيمارستان انجام عمل جراحي برروي وي ازسوي پزشكان ضروري تشخيص داده شد، اما هزينه سنگين اين عمل خود به معضلي بزرگ تبديل شد. بالاخره با كمك وتوجه ويژه مهندس عليمراديان كه پيش ازاين نيزكشتي گيران مطرح را براي انجام عمل جراحي به خارج اعزام كرده بود، مشكل درمان وجراحي سوري حل شد.