  1. سیاست
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

زاهدی در گفتگو با مهر:

عدم تعامل مجلس و دولت به ضرر امنیت ملی است

عدم تعامل مجلس و دولت به ضرر امنیت ملی است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به تذکر رهبر انقلاب به نمایندگان در مورد سلامت مجلس در زمینه های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی گفت: نمایندگان با مراقبت کردن از خود در برابر انحرافات سیاسی و مالی نمونه بسیار خوبی برای تمامی دوره های مجلس خواهند شد.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امروز نمایندگان مجلس نهم با مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر انقلاب دو توصیه جدی به نمایندگان داشتند یکی از باب زنده و شاداب بودن مجلس و دیگری از حیث سلامت بودن در همه زمینه ها از جمله زمینه های سیاسی، اخلاقی و مالی.

نمایندگان از درگیر شدن در انحرافات سیاسی و مالی به شدت پرهیز کنند

وی افزود: بنابراین با توجه به توصیه های رهبری مجلس نهم ضمن اینکه باید مسائل را  به صورت تخصصی وعلمی مورد بررسی کارشناسانه قرار بدهد و فضایی ایجاد کند که مباحث به راحتی در آنجا مطرح شود که این زنده و شاداب بودن مجلس را می رساند؛ در کنارش نماینده باید تمام تلاشش این باشد که از درگیر شدن در جریان های انحراف سیاسی و مالی به شدت از خود مراقبت کند.
 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، با بیان اینکه بارعایت موارد ذکر شده مجلس نهم یک نمونه بسیار خوبی برای تمامی دوره های مجلس خواهد بود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم تمام افتخارشان این خواهد بود که فرمایشات مقام عظمی ولایت را به دیده چشم اجرائی کنند. رهنمود های امروز ایشان حکم نقشه و چراغ راهی برای نمایندگان برای پیمودن چهار سال جاده خدمت مردم و نظام است.
 
وی همچنین در مورد رابطه بین دولت و مجلس و چگونگی نظارت مجلس بر آن، به عنوان راهبردی که رهبری به نمایندگان تذکر دادند، گفت: مجلس باید با ریل گذاری و روان کردن قانون بستر مناسب قانونی را برای دولت فراهم سازد تا دولت بتوان با سهولت قانون را اجرا کند و از طرفی هم نظارت بر اجرای دقیق آن داشته باشد.
 
مجلس غبارآلود و تنش زا به نفع امنیت ملی نیست
 
زاهدی تاکید کرد: نیازی نیست که مجلس در یک فضای غبارآلود و در یک فضای عدم تعامل و تنش راهش را از دیگر قوا جدا کند، نه قانون اساسی این اجازه را به ما می دهد و نه اینکه مقام معظم رهبری رضایت دارند؛ همچنانکه این موضوع به نفع امنیت ملی کشور هم نیست.
 
وی با بیان اینکه اقتدار ما در تعامل یکدیگر است، ادامه داد: تعامل نه به این معنا که هرکاری مجلس بکند دولت تایید کند و با برعکس؛ تعامل به معنای همراه بودن و بر سر یک گفتمان مشترک اظهار نظر کردن است.
 
جاده سنگلاخ یا جاده دوبانده برای دولت
 
وی افزود: مجلس می تواند یک جاده سنگلاخی برای دولت درست کند و یا اینکه با ایجاد یک جاده دو بانده و آسفالتی  کاری کند که دولت با سرعت قوانین را اجرایی کند.
 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در پایان خاطرنشان کرد: من به عنوان یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تمام تلاش خود را برای اجرائی کردن منویات رهبری در تمام مسائل مربوط به این کمیسیون خواهم کرد.
کد مطلب 1626170

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