عدم تعامل مجلس و دولت به ضرر امنیت ملی است

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امروز نمایندگان مجلس نهم با مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر انقلاب دو توصیه جدی به نمایندگان داشتند یکی از باب زنده و شاداب بودن مجلس و دیگری از حیث سلامت بودن در همه زمینه ها از جمله زمینه های سیاسی، اخلاقی و مالی.

نمایندگان از درگیر شدن در انحرافات سیاسی و مالی به شدت پرهیز کنند

وی افزود: بنابراین با توجه به توصیه های رهبری مجلس نهم ضمن اینکه باید مسائل را به صورت تخصصی وعلمی مورد بررسی کارشناسانه قرار بدهد و فضایی ایجاد کند که مباحث به راحتی در آنجا مطرح شود که این زنده و شاداب بودن مجلس را می رساند؛ در کنارش نماینده باید تمام تلاشش این باشد که از درگیر شدن در جریان های انحراف سیاسی و مالی به شدت از خود مراقبت کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، با بیان اینکه بارعایت موارد ذکر شده مجلس نهم یک نمونه بسیار خوبی برای تمامی دوره های مجلس خواهد بود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم تمام افتخارشان این خواهد بود که فرمایشات مقام عظمی ولایت را به دیده چشم اجرائی کنند. رهنمود های امروز ایشان حکم نقشه و چراغ راهی برای نمایندگان برای پیمودن چهار سال جاده خدمت مردم و نظام است.

وی همچنین در مورد رابطه بین دولت و مجلس و چگونگی نظارت مجلس بر آن، به عنوان راهبردی که رهبری به نمایندگان تذکر دادند، گفت: مجلس باید با ریل گذاری و روان کردن قانون بستر مناسب قانونی را برای دولت فراهم سازد تا دولت بتوان با سهولت قانون را اجرا کند و از طرفی هم نظارت بر اجرای دقیق آن داشته باشد.

مجلس غبارآلود و تنش زا به نفع امنیت ملی نیست

زاهدی تاکید کرد: نیازی نیست که مجلس در یک فضای غبارآلود و در یک فضای عدم تعامل و تنش راهش را از دیگر قوا جدا کند، نه قانون اساسی این اجازه را به ما می دهد و نه اینکه مقام معظم رهبری رضایت دارند؛ همچنانکه این موضوع به نفع امنیت ملی کشور هم نیست.

وی با بیان اینکه اقتدار ما در تعامل یکدیگر است، ادامه داد: تعامل نه به این معنا که هرکاری مجلس بکند دولت تایید کند و با برعکس؛ تعامل به معنای همراه بودن و بر سر یک گفتمان مشترک اظهار نظر کردن است.

جاده سنگلاخ یا جاده دوبانده برای دولت

وی افزود: مجلس می تواند یک جاده سنگلاخی برای دولت درست کند و یا اینکه با ایجاد یک جاده دو بانده و آسفالتی کاری کند که دولت با سرعت قوانین را اجرایی کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در پایان خاطرنشان کرد: من به عنوان یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تمام تلاش خود را برای اجرائی کردن منویات رهبری در تمام مسائل مربوط به این کمیسیون خواهم کرد.