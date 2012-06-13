تعداد کتابخانه ها به 3200 واحد افزایش می یابد/ رشد سرانه مطالعه

به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اولین کتابخانه کشور را امیرکبیر در کنار دارالفنون ایجاد کرد و سابقه کتابخانه های عمومی در کشور با این ساختار عمری 125ساله دارد.

وی اضافه کرد: تا سال 85 تعداد کتابخانه های عمومی کشور 1600 کتابخانه بود و در دولت نهم و دهم دوره طلایی کتابخانه سازی درکشور بود و تا پایان دولت دهم تعداد کتابخانه ها به سه هزار و 200 واحد می رسد.



وی ادامه داد: سرانه مطالعه در کشور ما با آمار سال 87 نزدیک به 18دقیقه و47ثانیه است که در سال 87 این سرانه 18 دقیقه و درسال 78 تنها هفت دقیقه بود که در حال حاضر رشد خوبی داشته است.

واعظی با بیان اینکه سرانه مطالعه درکشور ما رشد خوبی داشته است تصریح کرد: سه دقیقه از این سرانه مطالعه مربوط به مطالعه درفضای مجازی است و این به جزخواندن قرآن وادعیه است.



وی سرانه خواندن درکشور را 79 دقیقه اعلام کرد که شامل خواندن کتاب، خواندن قرآن، روزنامه، نشریه، سایت ها وهرآنچه خواندن است می شود که 20دقیقه آن مربوط به خواندن قرآن وادعیه و بقیه مربوط به نشریات، مجلات و سایت ها وغیره است.



دبیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه سرانه مطالعه در ایران بین کشورهای منطقه رتبه نخست است گفت: ما نسبت به کشورهای شمال ایران مانند روسیه، گرجستان وغیره عقب هستیم.



وی سنجش سرانه مطالعه درکشور را مدل 17هزارنفری که مدل تصادفی است ودرآن از هراستان 500 نمونه انتخاب می شوند و200 نمونه از روستاها و200 نمونه از شهرها هستند و ضریب خطای 4.5 درصدی دارد ولی درکشور و درنمونه 17هزارنفری ضریب خطای یک درصدی دارد.



دبیرکل کتابخانه های عمومی کشور در خصوص کتابخانه های گلستان گفت: درابتدای دولت نهم 27 کتابخانه در گلستان وجود داشت که در حال حاضر 63 کتابخانه در گلستان مجوز دریافت کرده اند و هفت کتابخانه هم در گلستان آماده گرفتن مجوز است.