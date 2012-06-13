فاز نخست بهسازی پارک مردم همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان در جریان بازدید از اجرای پروژه بهسازی پارک مردم همدان افزود: پس از اجرای پروژه زیرگذر پژوهش بازسازی و اصلاح دسترسی‌های اصلی پارک مردم که مورد استقبال بیشتر عموم شهروندان است در دستور کار قرار گرفت.

عسگریان اضافه کرد: امسال پس از تهیه طرحهای اصلاحی توسط حوزه معاونت شهرسازی و نظارت معاونت عمرانی شهرداری همدان، عملیات اجرایی طرح مرمت و بهسازی پارک مردم با ترکیبی از سنگها و مصالح بومی شروع شد.

وی هدف از اصلاح و بهسازی پارک مردم را رفع موانع سطح آن دانست و اظهار داشت‌: با توجه به اینکه این پارک دارای قدمت حدود 40 سال است بهسازی و مرمت آن به این نوع و با این کیفیت تاکنون انجام نشده بود.

شهردار همدان یادآور شد: پس از اصلاح و بهسازی معابر نسبت به کاشت گونه‌های گیاهی که با آب و هوای همدان سازگار است اقدام خواهد شد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان نیز در این خصوص اظهار داشت‌: برای عملیات اجرایی فاز اول پروژه مرمت و بهسازی پارک مردم 250 میلیون تومان اعتبار در قرارداد اولیه با پیمانکار در نظر گرفته شده است.

سید مصطفی رسولی مرمت و بهسازی پارک مردم را در راستای رفاه حال شهروندان برشمرد و اظهار داشت: این پروژه با احداث و مرمت پیاده روهای قدیمی با سنگ‌های دیوین و لقمه ای گرانیتی به مساحت سه هزار متر مربع شروع شده است.

رسولی اضافه کرد: ساخت و نصب 10 دستگاه آلاچیق، بازسازی مسیر رودخانه پارک مردم به طول 50 متر و احداث ورودی اصلی پارک از سمت خیابان مردم به طول 130 متر و عرض هشت متر با سنگ گرانیت از جمله اقدامات اجرای پروژ ه بهسازی این پارک است.

وی احداث جدول پرسی 200 متر، ترمیم و بازسازی محوطه وسایل بازی کودکان، نصب وسایل بازی کودکان،پیاده روسازی با آجر جالیز در 500 مترمربع و نصب پایه‌های روشنایی را از دیگر اقدامات اجرای این طرح برشمرد.