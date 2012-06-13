به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا بعدازظهر چهارشنبه در نشست با کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: مراسم اعتکاف امسال با حضور بیش از 12 هزار نفر در بیش از 120 مسجد استان بوشهر برگزار شد.

وی اضافه کرد: همزمان با ایام البیض و فرا رسیدن موسم برگزاری اعتکاف با همکاری ائمه جمعه ستادهای برگزاری مراسم اعتکاف در سطح شهرستان‌های استان تشکیل شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: در این مراسم که بیش از 70 درصد شرکت کنندگان آن را جوانان تشکیل می‌دادند برنامه‌های مختلف فرهنگی شامل محافل انس با قرآن، برگزاری جلسات گفتمان دینی، سخنرانی، برگزاری زیارات و ادعیه وارده از جمله زیارت امین الله اجرا شد.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا ادامه داد: با هماهنگی ادارات تبلیغات اسلامی مسئولین استانی و شهرستانی با حضور در جمع معتکفین از برنامه‌های فرهنگی اجرا شده مطلع شدند.

وی تاکید کرد: در این ایام سخنرانان به طرح موضوعاتی چون ولایت فقیه و استمرار ولایت علوی همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام راحل(ره)، پاسخ به شبهات فکری پیرامون ولایت فقیه و تاکید بر اهمیت بحث عفاف و حجاب و نقش موثر آن در تحکیم خانواده و آرامش زندگی در جمع معتکفین پرداختند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر انس با خدا و نقش آن در ترویج فضائل انسانی، بصیرت دینی با تاسی از پیام آور کربلا حضرت زینب کبری (س)، نقش تربیتی زن در خانواده، اخلاق اجتماعی توبه و استغفار و اعتقاد به معاد و آثار تربیتی آن را از سایر محورهای مطرح شده در مراسم اعتکاف امسال ذکر کرد.

وی از همکاری مطلوب فرمانداران و ائمه محترم جمعه و سایر دستگاهای مرتبط در مراسم اعتکاف امسال تشکر کرد.