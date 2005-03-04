تلاش مصر و عربستان براي حل مسئله حضور نيروهاي سوري در لبنان

درهمين رابطه سخنگوي حسني مبارك رئيس جمهوري مصربه خبرنگاران گفت قاهره و رياض براي كاستن از فشار به سوريه كه چهارده هزار سرباز در لبنان دارند همكاري مي كنند.

وي در تشريح برنامه هاي مورد نظر براي يافتن راه حلي اظهار داشت: دو كشور در جستجوي راهي هستند تا پيماني را كه به جنگ داخلي لبنان پايان داد با مصوبه سپتامبر شوراي امنيت كه خواستار خروج تمامي نيروهاي خارجي از لبنان است هماهنگ كنند .

در عين حال بشار اسد رئيس جمهوري سوريه نيزبراي مشورت وتبادل نظر با شاهزاده عبدالله وليعهد عربستان سعودي در باره اوضاع لبنان وفشارهاي موجود عليه دمشق به رياض رفته است.

منابع خبري گزارش دادند در تداوم مخالفتها با حضور نيروهاي سوري در لبنان ، تظاهركنندگان درروزهاي گذشته ضمن برگزاري تظاهرات ، اعلام كردند تا وقتي كه سوريه از لبنان خارج نشده باشد، اعتراضات را ادامه مي دهند. درهمين رابطه بسياري از كشورها وسازمان ملل وهمچنين روسيه متحد نزديك سوريه، طي روزهاي گذشته درخواست كردندكه دمشق چهارده هزار سرباز خود را از لبنان خارج كند.

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه به راديو انگليس گفت جامعه بين المللي بايد مطمئن شود كه اين فراخواني موازنه شكننده در لبنان را بهم نزند.

رهبران مخالف دولت لبنان ديروز خواستار آن شدند كه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه رسما برنامه خروج كامل سربازان سوري را اعلام كند. آنان در عين حال خواستار استعفاي مسئولان امنيتي مورد حمايت سوريه در لبنان شدند.

اسد نيز در واكنش به اين سخنان گفته است سربازاشن را از لبنان خارج مي كند اما حاضر نشد تاريخ معيني را ارائه دهد.

شايان ذكر است پس از تحولات جديد لبنان بويژه ترور نخست وزير سابق اين كشور، جامعه بين‌المللى فشارهاى خود را به دولت سوريه براى خروج نيروهاى نظامى‌اش از لبنان افزايش مى‌‌دهد.

بنا بر گزارش‌هاى منتشره از سوي مقامات دولت آمريكا در صورتي كه سوريه اين خواست را به اجرا در نياورد، آمريكا و برخي كشورهاي اروپايى تهديد كردنددر قالب اقدامي مشترك به اقدامات تنبيهى دست خواهند زد. همچنين عربستان‌سعودى نيز موكدا سوريه را به خروج نيروهايش از لبنان دعوت كرد. شاهزاده عبدالله وليعهد عربستان سعودى در گفتگويى با بشار اسد رييس‌جمهور سوريه اظهار داشت، در غير اين‌صورت سوريه با انزواى بيشترى در جهان روبرو خواهد شد.