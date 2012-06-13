صنایع دستی احیا شود/ ایجاد بازارچه های محلی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر چهارشنبه در جلسه شورای شهر با تاکید بر اینکه شهرداری ها می توانند با راه اندازی فروشگاه ها، نمایشگاه ها و ایجاد بازارچه های محلی در عرضه محصولات صنایع دستی نقش موثری ایفا کنند، گفت: احیا و حمایت همه جانبه از تولید و فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور یکی از اهدافی است که شورای عالی استان های در انعقاد تفاهم نامه خود با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور دنبال می کند.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه بر اساس این تفاهم نامه شهرداری ها باید در ایجاد نمایشگاه های بومی از مواریث فرهنگی و صنایع دستی مشارکت نمایند، افزود: برنامه ریزی و همکاری در زمینه های ایجاد شهرک ها، بازارچه های دائمی تولید و عرضه محصولات صنایع دستی در مناطق مختلف و فعال نمودن فرهنگسراها و مراکز تفریحی جهت آموزش، تولید و نمایش صنایع دستی معاصر ایران از جمله مفاد این تفاهم نامه بود که باید اجرایی شود.

این عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه فضای حمایت مسئولان از صنایع دستی در استان و گرگان باید به سمتی برود که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اعم از شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در طرح های توسعه صنایع دستی مشارکت نمایند.

نورا در ادامه بر ضرورت افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان حوزه صنایع دستی تاکید و خاطر نشان کرد: کارگاه های تولید صنایع دستی می توانند با حداقل تسهیلات بانکی راه اندازی شوند که جا دارد این موضوع با پیگیری مسئولان مربوطه محقق شود.

وی در پایان تاکید کرد:حمایت از هنرمندان صنایع دستی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیار موثر خواهد بود.