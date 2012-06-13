به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری اوقات فراغت این اداره در مشهد اظهارکرد: به علت وجود جمعیت فعال یک میلیون و 79 هزار تنی دانش آموز این استان، دولت بایستی در این خصوص نگاه ویژه ای به خراسان رضوی داشته باشد.

وی با باین اینکه برای غنی سازی اوقات فراغت، زیرساختها را داریم اما امکانات نداریم تصریح کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان موفق شود و نیاز به تعاون و تعامل تمام دستگاههاست.

فخریان با بیان این که اگر برای اوقات آسودگی نسل جوان برنامه ریزی نشود این فرصت تبدیل به تهدید می شود، اظهار داشت: چون در تابستان تعلیم و تربیت رسمی نداریم و دانش آموز برای خودش تصمیم می گیرد، لذا کیفیت بخشی و جذب آنان بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: برای موفقیت نیازمند حرکتی منسجم و منظومه ای برای هم افزایی هستیم و نباید یکدیگر را خنثی کنیم.

وی تعداد پایگاههای فراغت تابستان امسال را 3 هزار و 726 مجموعه اعلام کرد و افزود: 25 پژوهشسرا با 2500 دانش آموز،هزار پایگاه ورزشی، 1700 پایگاه فرهنگی هنری،600 پایگاه مدرسه قرآنی از یک هزار و 54 مدرسه قرآن که در طول سال فعال بودند، در تابستان در اختیار اوقات دانش آموزان قرار می گیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعلام کرد: چهار اردوگاه استانی و کشوری با پیش بینی 100 هزار نفر پذیرش و 6 اردوگاه منطقه ای نیز به زائران دانش آموزی شهر بهشت خدمات می دهند.

وی در خصوص برنامه های تشکلهای دانش آموزی گفت:4 تشکل فعال دانش آموزی شامل انجمن اسلامی، سازمان دانش آموزی، بسیج و هلال احمر نیز برنامه های ویژه ای برای تابستان دانش آموزان تدارک دیده اند.

وی گفت: بسیج با اردوهای سازندگی، سازمان دانش آموزی با برنامه های تفریحی و مهارتی و انجمن اسلامی با برنامه های معرفتی و مهارتی در خدمت تابستان کودکان و نوجوانان استان است.

فخریان از 100 پایگاه علمی درسی با رویکرد مهندسی کنکور برای دانش آموزان سال سوم متوسطه نام برد و گفت: 86 کانون فرهنگی تربیتی نیز به غنی سازی اوقات فراغت دعوت شده اند.