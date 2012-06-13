کره جنوبی برای تولید انرژی هسته ای به مالزی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محی الدین یاسین" پس از دیدار با "کیم هوانگ سیک" نخست وزیر کره جنوبی گفت: دو کشور در تقویت روابط دو جانبه مصمم هستند و کره جنوبی پیشنهاد داده است تا با استفاده از ظرفیت و توانایی کشورش در زمینه فنآوری هسته ای برای تولید انرژی در مالزی کمک کند.

وی که برای انجام دیداری 2 روزه به کره جنوبی سفر کرده است ، افزود: کره جنوبی همچنین آماده است در راستای راهبرد مالزی برای تبدیل شده به یک کشور پیشرفته، در زمینه های فنآوری روز دنیا به مالزی یاری رساند.

محی الدین یاسین که وزارت آموزش مالزی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به راهبرد کشورش برای تبدیل شدن مالزی به قطب آموزشی منطقه گفت: با امضای تفاهمنامه آموزشی بین دو کشور، دانش آموزان کره ای برای تحصیل به مالزی سفر می کنند.

درحال حاضر حدود 300 دانش آموز مالزیایی در کره جنوبی و 3 هزار دانش آموز کره ای در مالزی تحصیل می کنند.

وی در پایان از حمایت کره جنوبی برای عضویت مالزی در شورای امنیت و کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد خبر داد.

محی الدین یاسین در سفر رسمی خود به کره جنوبی با مقامات دولت و صاحبان صنایع این کشور دیدار و گفت و گو کرد و در جریان آن تعدادی تفاهمنامه همکاری بین دو کشور به امضا رسید.