یزد قطب پیشگیری از معلولیتهای ژنتیک کشور می شود/ ایجاد 5 قطب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظم‌ ده ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست هم ‌اندیشی تدوین سند نهایی بنیاد پیشگیری از معلولیت ‌های ژنتیکی کشور در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: در صورت راه‌ اندازی این مرکز در یزد، کل منطقه جنوب شرق کشور زیر پوشش قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای انجام آزمایشهای ژنتیک افزود: انجام آزمایش ‌های ژنتیک قبل از ازدواج‌ های فامیلی و در خانواده‌ هایی که دارای فرزند معلول هستند، باید فرهنگ‌ سازی شود.

نظم ‌ده تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، در آینده شاهد کاهش چشمگیر معلولیت‌ های مادرزادی و ژنتیکی در کشور خواهیم بود.

هزینه های آزمایش ژنتیک هنوز هم بالاست/ فعالیت 177 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور

وی با بیان اینکه در کنار فرهنگ‌ سازی برای خانواده‌ها برخی اقدامات دیگر نیز باید انجام شود، افزود: هزینه‌ های آزمایش ژنتیک بالاست و طبیعی است که بسیاری از خانواده‌ ها از عهده این هزینه‌ها برنیایند و انجام آن را به تعویق بیاندازند.

نظم ده عنوان کرد: در حال حاضر 177 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور وجود دارد و بیش از هزاران پزشک آموزشهای لازم در این زمینه فرا گرفته اند اما با این وجود هنوز هم میزان معلولیت های حاصل از عوامل مادرزادی بیش از سایر معلولیت هاست و لازم است اقدام جدی صورت گیرد.

نظم‌ ده همچنین یادآور شد: هزینه ‌ها خرید دستگاه‌ ها و تجهیزات آزمایشگاه‌ های ژنتیک نیز گران است و واگذاری این بخش، به بخش خصوصی، ناخودآگاه هزینه انجام آزمایش را افزایش می‌ دهد.

فعالیت 13 مرکز مشاوره در یزد/ تلاش برای راه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

وی تاکید کرد: ضمن اینکه بخش خصوصی نیز با وجود گرانی تجهیزات، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد بنابراین لازم است دولت و خیران وارد این مقوله شوند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر 13 مرکز مشاوره ژنتیک دولتی و غیردولتی و چهار آزمایشگاه ژنتیک در یزد فعال است.

علی‌محمد عطابخش با بیان اینکه از سالهای گذشته نیز پیگیری بسیاری برای راه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک در میبد انجام شده است، بیان داشت: تلاش می کنیم این آزمایشگاه را به طور کامل راه اندازی کنیم تا شاید با برداشتن قدمی در راستای کاهش معلولیت ها، بتوانیم در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.