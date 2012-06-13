بکارگیری نیروهای بومی در معادن خواف در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خواف اشتغالزایی را یکی از منافع وجود معادن در شهرستان دانست و اظهار داشت: طبق مصوبه این کارگروه، نیروهای بومی برای بکارگیری در بخش های مختلف یک واحد معدنی در اولویت قرار دارند.

عبدالعلی جغتایی با اشاره به ظرفیت های شهرستان در حوزه صنعت و معدن اظهار داشت: مردم خواف برای بهره مندی از مزایای وجود این مواهب طبیعی محق هستند.

فرماندار خواف از بهره برداران معادن خواست تا نیازهای خود در حوزه نیروی انسانی را به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کنند و ادامه داد: اداره فنی و حرفه ای نیز بایستی برای ارائه آموزش های تخصصی به افراد بومی شهرستان همکاری های لازم را مبذول دارد.

راه اندازی ایستگاه های مطالعه نشریات در زواه

فرماندار زاوه از راه اندازی ایستگاه های مطالعه نشریات در سطح شهرستان خبر داد.

محمداسماعیل یعقوب زاده در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان گفت: این ایستگاه ها به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان و در اماکن پرتردد مانند پارک ها ایجاد خواهد شد.

وی بر بهره گیری از فصل تابستان برای بهبود وضعیت سرانه مطالعه در شهرستان تاکید کرد و افزود: با انجام تبلیغات شهری مانند نصب تابلو در ورودی های شهر برای افزایش رغبت مردم به مطالعه تلاش خواهیم کرد.

فرماندار زاوه ادامه داد: اجرای مسابقات کتابخوانی از دیگر اقداماتی است که اجرای آن در تابستان امسال می تواند به تحقق این امر کمک کند.

لزوم افزایش جایگاه های CNGدر کاشمر

سرپرست فرمانداری کاشمر با اشاره به قرار گرفتن کاشمر در مسیر تردد زائران اظهار داشت: تعداد کنونی جایگاه های CNGپاسخگوی خیل مسافران نیست

مهدی محمودی در حاشیه مراسم بهره برداری ازششمین جایگاه فرآورده های سوختی این شهرستان تصریح کرد: برای ایجاد این جایگاه ها علاوه بر شهر کاشمر باید در سایر مناطق شهرستان اقدام شود.

محمودی با بیان اینکه پنج مورد از شش جایگاه سوخت شهرستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است، بر فراهم آوردن تسهیلات برای جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

توانمندسازی جوانان و نوجوانان از اولویت های کلات است

فرماندار کلات گفت: از آنجا که بخشی از بیکاری موجود ناشی از کمبود توانایی و تخصص افراد است، در تلاشیم تا با همکاری بسیج، فنی و حرفه ای و برخی دستگاه های اجرایی دیگر نسبت به آماده کردن نوجوانان و جوانان برای ورود به بازار کار اقدام کنیم..

محمدرضا قره خانی در جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان کلات اظهارکرد: برگزاری دوره های آموزشی مانند طراحی دوخت، گاوداری صنعتی و زنبورداری با حضور اساتید مجرب در دستور کار ستاد اوقات فراغت شهرستان است.

وی با تاکید بر لزوم برقراری عدالت در استفاده از برنامه های این ستاد برای تمامی قشرهای جامعه گفت: هزینه حضور در این برنامه ها برای دانش آموزان زیر پوشش، از سوی بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) پرداخت می شود.