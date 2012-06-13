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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

باقرزاده:

200 ساعت آموزش در دوره تحکیم سوادآموزی طراحی شد

200 ساعت آموزش در دوره تحکیم سوادآموزی طراحی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: 200 ساعت آموزش در دوره تحکیم سوادآموزی طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر زاده عصر چهارشنبه در جمع آموشیاران سواد آموزی سراسر استان، در خصوص عدم بازگشت به بی سوادی در آموزش دیدگان  سواد آموزی گفت: دوره تحکیم سواد آموزی به صورت یک دوره 200 ساعته طراحی شده که 70 ساعت آن به صورت حضوری در کلاس های گروهی و 130 ساعت آن با ارائه کتاب هایی به آن ها و گذراندن طرح هایی مانند خواندن با خانواده، مسابقات ، آموزش خانواده – روخوانی قرآن و... است.

وی اظهار داشت: و برای هر کلاس 10 نفره که این دوره را طی نمایند بر اساس قوانین تعیین شده به هر نفر 45000 نفر به آموزش دهنده پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای اینکه سوادآموزی بتواند حقوق، مزایا و سابقه خدمت آموزشیاران استان را بپردازد ، این زحمت کشان مبارزه با جهل بی سوادی باید از نیمه دوم سال 91 حتما یک کلاس سوادآموزی را تشکیل داده و با این حوزه قطع ارتباط نکند.

لازم به ذکر است تعداد128 نفر آموزشیار سوادآموزی در استان گلستان وجود دارند .
 

کد مطلب 1626201

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