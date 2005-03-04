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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۰۷

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر":

صادرات مصنوعات چرمي و غيرچرمي امسال حدود 23 درصد كاهش يافت

صادرات مصنوعات چرمي و غيرچرمي در 10ماهه سالجاري 9/22 درصد كاهش يافت.

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: ارزش صادرات مصنوعات چرمي و غير چرمي در 10 ماهه امسال 53 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/22 كاهش داشت.


احمد قاسمي، با اشاره به سهم صادرات گروه مصنوعات چرمي و غير چرمي در صادرات صنعتي و معدني افزود: سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 4/1 درصد است.


وي درباره صادرات صنايع نساجي و پوشاك در مدت ياد شده تصريح كرد: در گروه نساجي و پوشاك در 10 ماهه  امسال شاهد رشد صادرات انواع نخ ، فرش ماشيني و موكت مي باشيم.


به گفته وي، ارزش صادراتي گروه نساجي و پوشاك در مدت ياد شده 273ميليون و600هزار دلار بوده است كه 5/8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته  افزايش يافت.


قاسمي افزود: سهم صادرات گروه نساجي و پوشاك در صادرات صنعتي و معدني  2/7درصد بوده است.

 
کد مطلب 162621

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