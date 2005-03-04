صادرات مصنوعات چرمي و غيرچرمي امسال حدود 23 درصد كاهش يافت

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: ارزش صادرات مصنوعات چرمي و غير چرمي در 10 ماهه امسال 53 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/22 كاهش داشت.



احمد قاسمي، با اشاره به سهم صادرات گروه مصنوعات چرمي و غير چرمي در صادرات صنعتي و معدني افزود: سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 4/1 درصد است.



وي درباره صادرات صنايع نساجي و پوشاك در مدت ياد شده تصريح كرد: در گروه نساجي و پوشاك در 10 ماهه امسال شاهد رشد صادرات انواع نخ ، فرش ماشيني و موكت مي باشيم.



به گفته وي، ارزش صادراتي گروه نساجي و پوشاك در مدت ياد شده 273ميليون و600هزار دلار بوده است كه 5/8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت.



قاسمي افزود: سهم صادرات گروه نساجي و پوشاك در صادرات صنعتي و معدني 2/7درصد بوده است.