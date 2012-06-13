به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: طرح شبنم، شبکه بازرسی و نظارت مردمی در راستای کاهش وارات کالا و ارز به منظور رهگیری و شفاف سازی گردش کالاهای وارداتی در استان است.
وی اظهار داشت: این طرح از طرحهای مهم دولت برای تحقق فرمان رهبری یعنی" تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی" و استفاده عمومی از کالاها و تولیدات داخلی و ایرانی است.
وی بیان کرد: پنج کالا شامل اساب بازی ، رایانه و متعلقات آن، لوازم خانگی ،مواد آرایش و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در قالب طرح شبنم قرار میگیرند و ازمردادماه فاز اول این طرح به اجرا در خواهد آمد.
وی تصریح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح، بازرسین سازمان صنعت و تجارت برروی این کالاها برچسب زده و کد گذاری می کنند ودر مرحله بعدی بازرسی نباید از کالاهای یاد شده به غیر از ایرانی وجود داشته باشد.
استاندار، به بالا بردن کیفیت کالاها و بسته بندی مرغوب تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: این عمل موجب تحقق هرچه مطلوبتر شعار رهبری میشود و مردم را برای مصرف تولیدات داخلی ترغیب و عرصه را بر ورود کالاهای خارجی تنگ می کند.
وی بیان داشت: جلوگیری از ورود قاچاق کالا و ارزموجب روی آوری مردم به تولیدات ملی، سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد و از سویی وابستگیها را کاهش خواهد داد و تحریمها را بی اثر می سازد.
نیکزاد تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی دراین خصوص سازمان صنعت و تجارت که متولی اجرای طرح است را یاری کنند و صدا و سیما واصحاب رسانه در اهمیت موضوع اطلاع رسانی کنند.
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