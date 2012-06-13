  1. استانها
  2. یزد
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

اخبار صدا و سیمای یزد/

"آب و آیینه" در صدای مرکز یزد تولید می شود

"آب و آیینه" در صدای مرکز یزد تولید می شود

یزد - خبرگزاری مهر: "آب و آیینه" عنوان برنامه ای رادیویی است که در معاونت صدای مرکز یزد در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی هنرمندان در عرصه های مختلف هنری و بازتاب آن دستمایه برنامه ای شده تا فعالیت های فرهنگی و هنری استان را در تمام زمینه ها روایت کند.

آب و آیینه با آیتم هایی از قبیل بحث های کارشناسی و خبرهای هنری از تمام استان، آیینه ای تمام نما از فعالیت هنرمندان در عرصه هنر شده است.

این برنامه به تهیه کنندگی محمد جلال اقتصادی و نویسندگی زهرا مرادپور و صدابرداری احمد صدیقی، جمال فلاح و علی دهقانی زاده روزهای سه شنبه ساعت 16 از صدای مرکز یزد پخش می شود.

نمایش رادیویی "بدلی" در یزد تولید شد

گروه نمایش صدای مرکز یزد، نمایش رادیویی بدلی را تولید می کند.

در این نمایش پهلوان مرتضی که از وضع مالی خوبی برخوردار نیست در پی برپایی مراسم عروسی دخترش فاطمه است، بی بی یک گردنبند به مرتضی می دهد تا آن را بفروشد و خرج عروسی کند.

پهلوان وقتی برای فروش طلا به بازار می رود، متوجه می شود که گردنبند بدلی است و ماجرا ادامه می یابد که ....

نمایش نامه بدلی به تهیه کنندگی و کارگردانی و نویسندگی مهدی سرخی زاده و نقش آفرینی محمدرضا شجریان، مهدیه شریفی و سمیه رضایی روزهای جمعه ساعت 12 از شبکه صدای مرکز یزد پخش می شود.

کد مطلب 1626216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها