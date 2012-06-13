"آب و آیینه" در صدای مرکز یزد تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی هنرمندان در عرصه های مختلف هنری و بازتاب آن دستمایه برنامه ای شده تا فعالیت های فرهنگی و هنری استان را در تمام زمینه ها روایت کند.

آب و آیینه با آیتم هایی از قبیل بحث های کارشناسی و خبرهای هنری از تمام استان، آیینه ای تمام نما از فعالیت هنرمندان در عرصه هنر شده است.

این برنامه به تهیه کنندگی محمد جلال اقتصادی و نویسندگی زهرا مرادپور و صدابرداری احمد صدیقی، جمال فلاح و علی دهقانی زاده روزهای سه شنبه ساعت 16 از صدای مرکز یزد پخش می شود.

نمایش رادیویی "بدلی" در یزد تولید شد

گروه نمایش صدای مرکز یزد، نمایش رادیویی بدلی را تولید می کند.

در این نمایش پهلوان مرتضی که از وضع مالی خوبی برخوردار نیست در پی برپایی مراسم عروسی دخترش فاطمه است، بی بی یک گردنبند به مرتضی می دهد تا آن را بفروشد و خرج عروسی کند.

پهلوان وقتی برای فروش طلا به بازار می رود، متوجه می شود که گردنبند بدلی است و ماجرا ادامه می یابد که ....

نمایش نامه بدلی به تهیه کنندگی و کارگردانی و نویسندگی مهدی سرخی زاده و نقش آفرینی محمدرضا شجریان، مهدیه شریفی و سمیه رضایی روزهای جمعه ساعت 12 از شبکه صدای مرکز یزد پخش می شود.