تاثیرات منفی اختلافات سیاسی بر اوضاع امنیتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "نوری المالکی" در نشست فرماندهان ارتش و پلیس عراق گفت: دستگاههای امنیتی نباید در عمل به وظایف خود و برخورد با تروریستها کوچکترین غفلتی به خرج دهند.

وی خواستار اقدامات کوبنده علیه کسانی که اهمال کاری می کند، شد و هشدار داد: اختلافات سیاسی تاثیر منفی بر اوضاع امنیتی می گذارد.

نخست وزیر عراق بیان کرد: امنیت دریچه ای برای تحقق آرزوهای مردم عراق و بستری برای بازسازی و ثبات در کشور به شمار می رود.

شایان ذکر است در 32 انفجار تروریستی در عراق حدود 293 نفر کشته و زخمی شدند، تروریستهای تکفیری به ویژه با توجه به در پیش بودن مراسم سالگرد شهادت جانسور امام موسی کاظم(ع) هفتمین امام شیعیان، حملات تروریستی خود را علیه زائران حرم مطهر آن امام همام افزایش داده اند.