درگيري تماشاگران مازندراني و كرجي در ديدار دو كشتي گير همشهري

به گزارش خبرگزاري " مهر" هرچند تعداد تماشاگران درگير كم بود اما نبود نيروهاي حراستي در سكوي تماشاگران باعث شد تا اين درگيري طولاني شود. نيروهاي حراستي كه درپايين سالن 12 هزار نفري بودند براي آنكه بتوانند هر چه زودتر به غائله خاتمه دهند ، با گرفتن قلاب و بالا رفتن از ديوارهاي سالن خود را به سكوي تماشاگران رساندند و به درگيري پايان دادند.