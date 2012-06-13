امسال میزان صادرات غیرنفتی ایران به 75 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح‌ الله کرمانشاهی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق اظهار داشت: امیدواریم با درایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه مسئولان استان آذربایجان غربی حداقل 10 درصد این مبلغ به اقلیم کردستان عراق اختصاص یابد.

وی ادامه داد: سال گذشته با تلاش صنعتگران و نوآوران ایرانی بیش از 5.1 میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده که نیمی از آن مربوط به اقلیم کردستان بود.

کرمانشاهی با بیان اینکه ایران آماده صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای خارجی است، افزود: میزان صدور خدمات فنی مهندسی به کشور عراق رقمی بیش از 4.2 میلیارد دلار است.

وی اضافه کرد: ایران از آمادگی کامل برای گسترش فعالیت‌های صادراتی و خدمات فنی مهندسی در بخش‌های مختلف برای ارائه به کشور عراق برخوردار است.

قائم مقام سازمان توسعه، صنعت، تجارت و معدن گفت: تلاش می‌شود که با تعامل دوسویه گام ها بلندتری برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور برداشته شود.

وی ادامه داد: با اینکه تفاهم‌ نامه‌های بسیاری بین ایران و عراق منعقد شده اما تاکنون 10 درصد آن هم اجرایی نشده است که طرفین باید با همت این تفاهم‌ نامه‌ها را اجرا کنند.

قائم مقام سازمان توسعه، صنعت، تجارت و معدن همچنین گفت: امسال جمهوری اسلامی ایران چهار نمایشگاه در اربیل عراق برگزار می‌کند.

هفتمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق برپا شده و آخرین محصولات تولیدی در زمینه‌های مختلف از جمله لوازم خانگی، مصالح و تاسیسات ساختمانی، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و رنگ و ماشین آلات صنعتی در معرض دید عموم قرار گرفته است و استاندار آذربایجان غربی نیز برای بازدید از این نمایشگاه به اربیل سفر کرده است.