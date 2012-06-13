بندرگزیها 440 میلیون ریال زکات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بخشی عصر چهارشنبه در گردهمایی عاملین زکات شهرستان افزود: مبلغ 250 میلیون ریال از زکات جمع آوری شده در بخش اطعام نیازمندان، جهیزیه، درمان ، مسکن وپوشاک افراد تحت پوشش اختصاص یافته است.



وی اظهار داشت:مابقی آن در پروژه های عمرانی ( تکمیل حسینیه ها، مساجد و مهدیه ) هزینه شده است.