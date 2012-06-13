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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

بخشی:

بندرگزیها 440 میلیون ریال زکات دادند

بندرگزیها 440 میلیون ریال زکات دادند

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) بندرگز گفت : مجموع زکات پرداختی مردم این شهرستان در سال گذشته 440 میلیون ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بخشی عصر چهارشنبه در گردهمایی عاملین زکات شهرستان افزود: مبلغ 250 میلیون ریال از  زکات جمع آوری شده در بخش اطعام نیازمندان، جهیزیه، درمان ، مسکن وپوشاک افراد تحت پوشش اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت:مابقی آن در پروژه های عمرانی ( تکمیل حسینیه ها، مساجد و مهدیه ) هزینه شده است.
 
فرماندار شهرستان بندرگز گفت:  زمینه مشارکت گسترده در پرداخت زکات باید با فرهنگ سازی فراهم شود، زیرا زکات مقوله ای واجب در دین مبین اسلام است که بایستی زمینه تحقق آن را در جامعه ایجاد کرد.

علیرضا عسگری ، بهترین راه بیمه کردن فعالیت های روزمره را پرداخت زکات دانست و گفت : همه ما وظیفه داریم ، بافرهنگ سازی و تلاش بیشتر مردم را برای پرداخت زکات تشویق کنیم .

عسگری تصریح کرد: پرداخت زکات سبب افزایش رزق و سعادت بیشتر در دنیا و آخرت می شود.  
  
کد مطلب 1626239

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