ديپلمات هاي ايراني قطعا كشته شدند / خودم به سوي احمد متوسليان تيراندازي كردم/ اجسادشان را در دره كوه " بسكنتا" انداختيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، منابع اسرائيلي فاش كردند: سازمان جاسوسي اسرائيل موساد اقدام به استخدام "روبرت حاتم" ملقب به " كبرا " كه يك افسر امنيتي در دستگاه اطلاعاتي نيروهاي فالانژيست سابق لبنان به فرماندهي ايلي حبيقه بود، كرده است تا از وي براي كمك به حل مساله روند آراد خلبان ناپديده شده اسرائيلي استفاده كند كه اسرائيل دستيابي به اطلاعاتي درباره وي را شرط اجراي مرحله دوم تبادل اسرا با حزب الله قرار داد زيرا كبرا از سرنوشت ديپلمات هاي ايراني ربوده شده اطلاع دارد و تاكيد كرده است همه آنها كشته شده اند.



روزنامه يديعوت آحارونوت به نقل از حاتم كبرا در مصاحبه اي كه با وي در پاريس انجام داد، نوشت : چهار ديپلمات ايراني كه در سال 1982 ميلادي در بيروت ربوده شدند قطعا كشته شدند و شايد بتوان گفت كه من به سوي يكي از اين ديپلمات ها كه احمد متوسليان مي خواندنش، تيراندازي كردم.



اظهارات حاتم از ادعاي اسرائيلي ها به اينكه ديپلماتهاي ايراني كشته شده اند و در اختيار تل آويو نيستند دفاع مي كند. منابع اسرائيلي ادعا مي كنند ايران تاكنون با اتمام مرحله دوم تبادل اسرا ميان اسرائيل و حزب الله به خاطر اعتقاد تهران به وجود ديپلمات هاي ربوده شده در بازداشتگاه هاي اسرائيلي مخالفت مي كند.



روزنامه يديعوت آحارونوت هيچ اشاره اي به زمان انجام اين گفتگو يا زمان استخدام حاتم در سازمان موساد كه به نوشته اين روزنامه وي به عنوان فرمانده نيروهاي گارد شخصي ايلي حبيقه عمل مي كرد، نكرده است .



كبرا در گفتگو با اين روزنامه گفت: در هر حال اين چهار ديپلمات زنده نيستند اين يك مساله قطعي است ما اجساد آنها را در چاه هاي آهك مجاور شوراي جنگ انداختيم و پس از يك ماه يكي از محافظانم از حبيقه دستوري برايم آورد كه بايد اين چاه ها را به سرعت پاكسازي كنيم.



وي افزود: چهار كاميون محتويات اين چاه ها را كه اجساد چهار ديپلمات ايراني نيز در آن وجود داشت به كوه " بسكنتا" در شمال لبنان منتقل كردند و محموله را در دره پرپيچ وخم خالي كرديم كه از آن زمان تاكنون به آن "دره جمجمه ها" گفتيم.



كبرا به گفته خود اقدامات كثيف زيادي براي حبيقه انجام داده است از جمله قتل و اعمال شكنجه و جاسازي مواد منفجره و باج خواهي و سرقت و غيره .



به نوشته اين روزنامه كبرا در كار كثيف ربودن زنان زيبا براي حبيقه هم فعاليت مي كرد .



منابع اسرائيلي به اين اشاره كردند كه اظهارات كبرا در اين گفتگو به يك گزارش مركزي و فوق العاده مهم در تلاش هايي كه اسرائيل براي حل مساله رون آراد انجام مي دهد، تبديل شده است زيرا مشخص شده است كه كبرا درقتل چهار ديپلمات و پنهان كردن اجساد آنها مشاركت كرده بود.



منابع اسرائيلي گفتند: ايران از آغاز دهه نود با پيشبرد مذاكرات مربوط به سرنوشت رون آراد به ادعاي اينكه اسرائيل چهار ديپلمات ايراني را از سال 1982 در زندان هاي خود اسير كرده است، مخالفت مي كند.



روزنامه يديعوت آحرونوت يادآوري كرد : حاتم دو گزارش را به سازمان جاسوسي اسرائيل داده است كه اولي در سال 1994 ميلادي ودومي را در سال 2000 ميلادي تقديم كرده است كه در اين دو گزارش گفته است " شايد بتوان گفت كه به يكي از ديپلمات ها كه نامش احمد متوسليان بود تيراندازي كرده بودم"

زمان انتشار اين مصاحبه و اطلاعاتي مربوط به آن سوالات متعددي را در سايه آنچه كه اكنون صحنه لبنان شاهد آن است علاوه بر افشاي مكان حضور حاتم به وجود آورده است .

شايان ذكر است سه ديپلمات ايراني به نام هاي سيد محسن موسوي سرپرست سفارت ايران در بيروت ، حاج احمد متوسليان وابسته نظامي ، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان خبرنگار و عكاس خبرگزاري جمهوري اسلامي ، علي رغم آنكه از سوي پليس ديپلماتيك لبنان اسكورت مي شدند در روز 14 تير 1361 (1982) از سوي نيروهاي فالانژيست لبنان به سركردگي ايلي حبيقه " در پست بازرسي معروف به " حاجز برباره " در شمال بيروت ربوده شدند كه از آن تاريخ به بعد اخبار و اطلاعات ضد و نقيضي از سرنوشت آنان منتشر شده است.