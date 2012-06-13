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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

برگزاری نشست مدیران اجرایی استان آذربایجان‌شرقی در شهرداری منطقه چهار تبریز

برگزاری نشست مدیران اجرایی استان آذربایجان‌شرقی در شهرداری منطقه چهار تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر : نشست ادواری مدیران اجرایی استان و شهر تبریز با حضور استاندارآذربایجان‌شرقی، شهردار و فرماندار تبریز، رئیس شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل شهرداری منطقه چهار تبریز برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار مهر ، این نشست ظهر امروز چهارشنبه در محل شهرداری تبریز تشکیل شد و  یعقوب انصاری شهردار منطقه چهار تبریز طی سخنانی به ارایه گزارشی از اقدامات و عملکردهای این منطقه و خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در محدوده منطقه چهار پرداخت.

انصاری در ادامه سخنان خود گفت : پی‌گیری مطالبات شهرداری منطقه چهار از دستگاه‌های اجرایی ، تسریع مراحل اتوبان غرب تبریز ، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ساماندهی مهرانه‌ رود حدفاصل پل سرداران فاتح تا پارک بزرگ ، حل معضل دستفروشان درب گجیل ، همکاری در احیای بافت‌های فرسوده و رفع حاشیه‌ نشینی و معضل تیرهای برق باقیمانده در معابر از جمله برنامه های این منطقه از شهرداری است.

در ادامه این جلسه احمد علیرضابیگی استاندارآذربایجان‌شرقی دستورات لازم به منظور پیگیری و حل مشکلات و معضلات مطرح شده را به معاونین خود و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی استان صادر کرد.

رفع سریع مشکل بوی تعفن مقابل پایگاه دوم شکاری ، حل مشکل شبکه فاضلاب و اجرای قانون حق بیمه کارگران مطابق مصوبه اخیر مجلس و تعامل و همکاری در راستای حل مشکلات شهروندان از جمله تأکیدات استاندار آذربایجان‌شرقی به مدیران دستگاه‌های ذیربط بود که در این جلسه به عنوان مصوبات نشست ابلاغ گردید.
 

کد مطلب 1626250

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