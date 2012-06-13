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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

طرح شهرک دانشگاهی در منطقه آزاد چابهار اجرایی می شود

طرح شهرک دانشگاهی در منطقه آزاد چابهار اجرایی می شود

چابهار - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی منطقه آزاد چابهار گفت: طرح ایجاد شهرک دانشگاهی با سیاست راهبردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای دانایی محوری در این منطقه اجرا می شود.

یوسف باور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح ایجاد شهرک دانشگاهی در منطقه آزاد چابهار با هدف تمرکز دانشگاه ها بر نوآوری، کارآفرینی و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی اجرایی می شود.

وی گفت: این شهرک مکانیسمی بر ایجاد یک محیط کارآفرین، تسهیل تحقیقات مشترک و یا انتقال فناوری، دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابعی مانند خدمات بازرگانی، دوره های آموزشی و تحقیقات و نیز خلق فناوری و تجاری کردن سریع آن خواهد بود.

وی افزود: زیربنای ممتاز، کیفیت و تنوع خدمات آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنایع مرتبط از جمله عناصر مهم این شهرک دانشگاهی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی منطقه آزاد چابهار بیان داشت: با الگوبرداری از موسسات معتبر بین المللی می توان قدرت رقابتی شهرک دانشگاهی منطقه آزاد چابهار را تضمین و زمینه حضور دانش آموختگان را فراهم کرد.

وی گفت: با اجرای این طرح می توان بر اهداف، راهبردها، ساختار اجرایی، وظایف، ماموریت ها و راهکارهای طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس که به شورای عالی مناطق آزاد محول شده است، اهتمام ورزید.

وی افزود: بسترسازی، تقویت و توسعه زیرساخت های اقتصادی و رقابتی کردن سیستم حمل و نقل، بنادر، بانکداری، بیمه ارتباطات و تجارت خارجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود جهانگردان خارجی و نیز جلوگیری از خروج سرمایه و نخبگان از کشور از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

اکنون دانشگاه های متعددی برای ایجاد شعبه های بین المللی خود در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار از جمله دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه هنر اصفهان و پیام نور اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 1626253

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