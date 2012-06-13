طرح شهرک دانشگاهی در منطقه آزاد چابهار اجرایی می شود

یوسف باور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح ایجاد شهرک دانشگاهی در منطقه آزاد چابهار با هدف تمرکز دانشگاه ها بر نوآوری، کارآفرینی و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی اجرایی می شود.

وی گفت: این شهرک مکانیسمی بر ایجاد یک محیط کارآفرین، تسهیل تحقیقات مشترک و یا انتقال فناوری، دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابعی مانند خدمات بازرگانی، دوره های آموزشی و تحقیقات و نیز خلق فناوری و تجاری کردن سریع آن خواهد بود.

وی افزود: زیربنای ممتاز، کیفیت و تنوع خدمات آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنایع مرتبط از جمله عناصر مهم این شهرک دانشگاهی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی منطقه آزاد چابهار بیان داشت: با الگوبرداری از موسسات معتبر بین المللی می توان قدرت رقابتی شهرک دانشگاهی منطقه آزاد چابهار را تضمین و زمینه حضور دانش آموختگان را فراهم کرد.

وی گفت: با اجرای این طرح می توان بر اهداف، راهبردها، ساختار اجرایی، وظایف، ماموریت ها و راهکارهای طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس که به شورای عالی مناطق آزاد محول شده است، اهتمام ورزید.

وی افزود: بسترسازی، تقویت و توسعه زیرساخت های اقتصادی و رقابتی کردن سیستم حمل و نقل، بنادر، بانکداری، بیمه ارتباطات و تجارت خارجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود جهانگردان خارجی و نیز جلوگیری از خروج سرمایه و نخبگان از کشور از دیگر اهداف اجرای این طرح است.