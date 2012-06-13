بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی گفت: کلیه فرماندهان پایگاه‌های بسیج حوزه مقاومت شهید همت ادارات کل خراسان شمالی عضو کتابخانه‌های عمومی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با بیان اهمیت وجایگاه بسیج و ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: در جهانی که استکبار بر آن چنگ و دندان می ساید، ملت‌های آزاد و مستقل باید به همه وسایل دفاعی تجهیز شوند.

علی رحیمی افزود: امروز که ناکارایی شیوه‌ای نظامی، اقتصادی و سیاسی در به زانو در آورن ملت مسلمان و قهرمان ایران، تجربه تلخ مستکبران شده است، دانایی بهترین وسیله دفاعی شناخته شده است.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج عمار، با توجه به نقش و جایگاه ارزنده بسیج در بین اقشار مختلف به ویژه در ادارات، خواستار توجه بیشتر بسیجیان به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شد.

رحیمی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی این اداره کل، جهت خدمت رسانی در زمینه کتاب خواستار عضویت کلیه بسیجیان پایگاه‌های سراسر استان در کتابخانه‌های عمومی شد.

بهره مندی 236 دانش آموز از کانون فرهنگی و تربیتی کمیته امداد اسفراین

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین گفت : در حال حاضر 236 دانش آموز از برنامه‌های کانون فرهنگی و تربیتی این نهاد بهره‌امند هستند.

علی بهشتی با بیان اینکه 830 دانش آموز نیازمند در اسفراین علاوه بر استفاده از خدمات متفاوت این نهاد از خدمات تحصیلی و فرهنگی بهره‌امند هستند افزود: سال گذشته مبلغی بالغ بر 380 میلیون ریال برای ارائه این خدمات هزینه شده است.

وی اظهارداشت: از تعداد دانش آموزان یاد شده 365 دانش آموز یتیم هستند که در طی سال تحصیلی از حمایت‌های مادی و معنوی حامیان نیز بهره‌امند می‌شوند.

بهشتی در خصوص خدمات تحصیلی و فرهنگی به این اقشار نیز تصریح کرد: تامین هزینه ثبت نام کنکور، هزینه خوابگاه، برگزاری کلاس‌های تقویتی برای دانش آموزان و همایش راه سبز در زمینه مشاوره تحصیلی جهت راهیابی به دانشگاه از جمله خدمات مهم به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد است.

نمایش «بهرام چوبینه» در پاتوق تئاتر رنگ و بوی انتقاد گرفت

نقد نمایش «بهرام چوبینه» به کارگردانی شکرخدا گودرزی در پاتوق تئاتر برگزار شد.

برپایه این خبر، «بهرام چوبینه» از چهره‌های برجسته تاریخ ایران است که در تاریخ ایران به عنوان نمادی از عدالت گستری معرفی شده، کسی که جان خود را فدای حفظ کیان این مرز و بوم کرده است.

در نگارش این اثر ضمن توجه به تاریخ پر فراز و نشیب ایران و منابع موجود، منبع اصلی این اثر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بوده است و شکر خدا گودرزی این نمایش را کارگردانی کرده است.

پردیس افکاری، فریبرز عرب نیا و شکر خدا گودرزی بازیگران اصلی این نمایش بودند.