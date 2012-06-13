85 درصد مدارس ابتدایی کشور در نوبت صبح دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان ظهر چهارشنبه در اولین همایش استانی تجلیل از چهره های ماندگار دوره ابتدایی که با حضور جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش و فرهنگیان در مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با استقرار 100درصدی مدارس ابتدایی در شیفت صبح این مدارس در نوبت بعدازظهر به کانون فرهنگی تربیتی محله اختصاص داده می شود.



وی مهمترین وظیفه معلمان را تربیت نیروی انسانی در جامعه دانست و بر ضرورت بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان تاکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد: این سند نقشه راه آموزش و پرورش است و در آن توجه ویژه ای به مقطع ابتدایی شده است.



قربان تصریح کرد: روش‌ های نوین در آموزش علوم باید جایگزین روش‌ های سنتی شوند که یکی از روش‌ های این امر، تشویق دانش‌آموز به فعالیت ‌های پژوهشی است.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش تلاش می ‌کند دانش‌ آموز را از دوران ابتدایی با روش تفکر فلسفی پرورش دهد و آنان را یاری کند تا با چیستی ‌ها و چرایی ‌های پدیده‌ ها ارتباط برقرار کند.



وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر عملیاتی شدن سند تحول بنیادین تاکید دارند گفت: بند بند سند تحول بنیادین باید در نظام آموزش و پرورش اجرایی شود.



قربان با اشاره به اقدامات 30 ماه گذشته وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: تهیه و تصویب سند تحول بنیادین، ایجاد دانشگاه ویژه فرهنگیان، تاسیس مدارس قرآنی، ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی و ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در نقشه علمی جامع کشور را از جمله برنامه ‌های این وزارتخانه اعلام کرد.



وی از حضور مشاور در مقطع تحصیلی ابتدایی خبر داد و عنوان کرد: توسعه هنرستان ها از دیگر برنامه ‌های وزارت آموزش و پرورش است.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تخصصی کردن درس‌ها در مقطع ابتدایی اشاره کرد و یادآور شد: تغییر کتب درسی دوم و تالیف کتاب ششم ابتدایی در دستور کار سال تحصیلی جدید است.



قربان با بیان اینکه برای استقرار نظام آموزشی 3-3-6 که تحولی عظیم در ساختار نظام آموزشی است گفت: اجرای این طرح نیازمند عزم جدی همه فرهنگیان است.



وی اظهارداشت: در این راستا پنج هزار معلم در پایه دوم و ششم ابتدایی در 27 خرداد ماه امسال آموزش خواهند دید.