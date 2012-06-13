استراباد جایگاه بزرگان است/ دانشجویان بفکر مهاجرت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد احمدی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه آموزشی اداری شماره یک موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان افزود: گلستان و گرگان سرزمین پاکان، عالمان، فقیهان، فیلسوفان و عارفان بزرگی بوده است و دانشمندانی همچون جرجانی از این دیار برخاسته اند و باید آن را بزرگ دانشت و برای آن کار کرد.

وی با اشاره به فعالیت های انقلاب، افزود: دانشجویان نباید به فکر مهاجرت باشند و باید به وطن خود عشق بورزند.

حجت الاسلام احمدی با اشاره به فعالیت های ارائه شده در دانشگاه حکیم جرجانی خطاب به هیئت امنا و استید آن، گفت: مطالب مفید جامعه را به دانشجویان بیاموزید و باید این علم نظری در عمل پیاده شود.

وی با اشاره به اینکه کار معلمی کار کم نظیر و کار انبیا است و وظیفه معلمی باید به خوبی ادا شود، افزود: متاسفانه این شغل اخیرا تبدیل به کاسبی شده است، معلمی وظیفه بلند و سنگینی است و حاضران این جلسه باید دانشجویان را به وطن دوستی و دینداری آموزش دهند تا از طریق ماهواره ها رانده نشوند.

حجت الاسلام احمدی تاکید کرد: همه ما یک ملت بوده ایم و هستیم و ریشه ای داشتیم و داریم وهوش و استعداد مردم ملت ما در کمتر کشوری مشاهده می شود.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: با مدیریت درست می توان دنیا را اداره کرد و این مسئله در دانشگاه ها عمل می آید و دانشجو باید به گونه ای تربیت شود تا نسبت خاک و وطن خود احساس مسئولیت کند و خواهان و دوستدار وطن خود باشد.

حجت الاسلام احمدی تاکید کرد: روحیه وطن دوستی، دین و ادیان وشرف برای ما خیلی مهم است و دانشجو باید طوری تربیت کرد که این خاک را خاک خودشان، پدر و ماد و اجداد خود بدانند.

وی افزود: باید فرهنگ و آب و خاک در عمق وجود دانشجو نفوذ پیدا کند و خداوند متعال این قابلیت و توانمندی را به مردم این منطقه داده است.