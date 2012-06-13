  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۹

همکاری کانون پرورش فکری کودکان با جشنواره دست های کوچک دعا

همکاری کانون پرورش فکری کودکان با جشنواره دست های کوچک دعا

تبریز- خبرگزاری مهر : مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی از همکاری این مرکز با حوزه هنری استان در برگزاری جشنواره دست های کوچک دعا خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه ای که بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل حوزه هنری استان برگزار شد حجت الاسلام الیاس ابراهیمی از حضور کارشناسان کانون در هیئت انتخاب و داوری هفتمین جشنواره سراسری دست های کوچک دعا و نیز مشارکت در اهدای جوایز و برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد.

وی در این جلسه با اشاره به عنایات مقام معظم رهبری نسبت به کانون و حوزه هنری گفت : کانون از تمام توان کارشناسی خود در جشنواره دستان کوچک دعا استفاد می کند.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود گفت : برگزاری این جشنواره در تقویت باورهای دینی در بین کودکان ونوجوانان نقش موثری  دارد.

در ادامه این جلسه شهرام خدایی سرپرست حوزه هنری استان نیز گزارشی از مراحل اجرایی این جشنواره ارائه و از همکاری کانون استان در این زمینه قدردانی کرد.

جشنواره‌ی "دست‌های کوچک دعا" که اختصاص به دعاهای کودکان در هنگام تحویل سال دارد امسال هفتمین دوره خود را سپری می کند.

مراسم اختتامیه این جشنواره با معرفی برگزیدگان یازدهم تیر ماه در تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1626268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها