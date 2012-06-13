همکاری کانون پرورش فکری کودکان با جشنواره دست های کوچک دعا

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه ای که بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل حوزه هنری استان برگزار شد حجت الاسلام الیاس ابراهیمی از حضور کارشناسان کانون در هیئت انتخاب و داوری هفتمین جشنواره سراسری دست های کوچک دعا و نیز مشارکت در اهدای جوایز و برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد.



وی در این جلسه با اشاره به عنایات مقام معظم رهبری نسبت به کانون و حوزه هنری گفت : کانون از تمام توان کارشناسی خود در جشنواره دستان کوچک دعا استفاد می کند.



ابراهیمی در ادامه سخنان خود گفت : برگزاری این جشنواره در تقویت باورهای دینی در بین کودکان ونوجوانان نقش موثری دارد.



در ادامه این جلسه شهرام خدایی سرپرست حوزه هنری استان نیز گزارشی از مراحل اجرایی این جشنواره ارائه و از همکاری کانون استان در این زمینه قدردانی کرد.



جشنواره‌ی "دست‌های کوچک دعا" که اختصاص به دعاهای کودکان در هنگام تحویل سال دارد امسال هفتمین دوره خود را سپری می کند.



مراسم اختتامیه این جشنواره با معرفی برگزیدگان یازدهم تیر ماه در تبریز برگزار می‌شود.