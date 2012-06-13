عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد که طی امروز در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، غرب اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، شمال فارس، کرمان وجنوب سیستان وبلوچستان و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر، رگبار و رعد وبرق و وزش باد رخ می دهد.

به گفته وی، این شرایط در روز پنجشنبه به ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس و برخی نقاط استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان محدود خواهد شد.

امیدوار اظهار داشت: این وضعیت در بعدازظهر جمعه در برخی مناطق جنوب شرق و دامنه های جنوبی زاگرس با شدت کمتر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی سه روز آینده در جنوب خراسان جنوبی، شمال سیستان وبلوچستان، برخی مناطق کرمان و یزد وزش باد وگرد و خاک و در استانهای کرمانشاه، ایلام وخوزستان پدیده گردوغبار بصورت رقیق دور از انتظار نیست. همچنین در استان هرمزگان و جزایر جنوبی کشور باد وگرد و خاک رخ می دهد.

