به گزارش خبرنگار مهر، محمد تربیتی نژاد عصر چهارشنبه در افتتاح پروژه آموزشی این موسسه با اشاره به پذیرش دو هزار و 808 دانشجو در این موسسه، افزود: تاکنون یک هزار و 387 نفر دانش آموخته و یک هزار و 453 نفر در حال تحصیل هستند.

تربتی نژاد تصریح کرد: این مکان، در زمینی به مساحت چهار هزار و 50 متر مربع و اعیان پنج هزار مترمربع در پنج طبقه ساخته شده است.

وی ادامه داد: برای ساخت این فضای آموزشی دو میلیارد تومان هزینه شده که یک میلیارد آن تسهیلات بانکی و یک میلیارد تومان آورده اعضا بوده است.

تربتی نژاد گفت: این ساختمان شامل فضاهایی همچون؛ کلاس درس، کارگاه های فنی و مهندسی، سایت رایانه و اطلاع رسانی، کتابخانه و سالن مطالعه، تلار اجتماعات، سالن کنفرانس، رستوران و بوفه، نمازخانه خواهران و برادران، پارکینگ خودرو و محوطه، فضای سبز و آب نما است.

وی با اشاره به برنامه های توسعه ای این موسسه افزود: جذب هیئت علمی، احداث پردیس 2، تاسیس کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز، ارتقای کیفی و کمی کتابخانه، انجام طرح های تحقیقاتی، چاپ و نشر کتاب، توسعه و ارتقای برنامه های فرهنگی، دایر کردن مقاطع تحصیلات تکمیلی، تشکیل دفتر کارآفرینی و ارتقای موسسه آموزشی به دانشگاه از برنامه های آینده این موسسه است.