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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۴

تورنمنت 6 جانبه جوانان تهران/

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر منتخب جوانان مرکز شکست خورد

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر منتخب جوانان مرکز شکست خورد

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در نخستین دیدارش در تورنمنت 6 جانبه جوانان تهران برابر تیم منتخب جوانان مرکز تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از تورنمنت 6 جانبه جوانان تهران که از عصر امروز چهارشنبه در اردوگاه شهید باهنر واقع در منظریه تهران آغاز شده است، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با نتیجه 4 بر 2 مغلوب تیم منتخب جوانان مرکز شد.

در این مسابقه، علی چوپانی(43)، محمد علی مورانی(49 و 3+90) و رضا عرب‌پور(60) برای تیم منتخب جوانان مرکز و علی شجاعی(73) و محمد خسروی(82) برای تیم نوجوانان ایران گل زدند.

در این بازی که جنبه تدارکاتی داشت، علی دوستی‌مهر 8 تعویض انجام داد و سعی کرد از اکثر بازیکنانش استفاده کند تا از میزان آمادگی آنها اطلاع بیشتری بدست آورد.

دومین دیدار از نخستین روز تورنمنت 6 جانبه جوانان تهران، امروز بین تیم‌های فوتبال منتخب جوانان جنوب و منتخب جوانان شمال شرق برگزار می‌شود.

برنامه روز دوم از تورنمنت 6 جانبه جوانان تهران به شرح زیر است:
پنجشنبه 25/03/91
* منتخب جوانان مرکز- منتخب جوانان شمال غرب، ساعت 15:30
* جوانان ایران - منتخب جوانان جنوب، ساعت 17:30

کد مطلب 1626290

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