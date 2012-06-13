به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، یک مسئول در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: پس از اقدامات گروههای مسلح در شهر الحفه در استان لاذقیه در قتل، ترساندن، غارت و تخریب اموال عمومی و خصوصی، این وزارتخانه از ناظران بین المللی می خواهد که به الحفه بروند و از اوضاع آنجا مطلع شوند.

منبع مذکور بیان کرد: این دعوت در راستای ماموریت ناظران بین المللی برای تحقیق میدانی و بررسی اقدامات گروههای تروریستی ارائه شده است.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی اعلام کرد: امنیت به منطقه الحفه بازگشته است و این منطقه از عناصر تروریستی پاکسازی شده است.

منبع مذکور بیان کرد: گروههای مربوطه با تعقیب بازماندگان گروههای مسلح در روستاهای اطراف منطقه الحفه با تروریستها درگیر شدند و تعدادی را کشته و اسیر کردند و مقادیر زیادی ماده منفجره از این گروهها کشف و ضبط کردند.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی 9 بمب را درمنزلی متروکه در بازار"الشجره" در حماه کشف کردند. در دیر الزور دو نفر از تروریستها دستگیر و تعدادی دیگر زخمی شدند.

گروههای تروریستی در دیرالزور با حمله به مرکز ارتباطاتی در منطقه "الدویر" در حومه این استان اقدام به تخریب محتویات آن کردند.

هچنین نیروهای امنیتی سوریه 6 بمب را در اریحا سراقب خنثی کردند.در همین منطقه گروههای مسلح 24 مسافر یک اتوبوس را ربوده و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

تروریستها در حومه حماه نیز 6 نفر را ربودند.