حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات شخم و شیار در بیش از 99.8 درصد و آب تحت مزارع شالیزاری در سطح 23 هزار هکتار صورت پذیرفته است.

وی مجموع سطوح نشاء شده سالجاری تا پایان بیستم خرداد امسال را بیش از 235 هزار هکتار اعلام داشت و افزود: از این سطوح 33 هزار هکتار به صورت مکانیزه و 202 هزار هکتار بصورت سنتی نشا کاری شده است.

عنایتی، تعداد آزمون های خاک ارسالی به آزمایشگاه‌های خاک شناسی استان را 362 نمونه عنوان کرد و در خصوص بیمه برنج گفت: بدنبال پیگیریهای صورت گرفته در رابطه با تمدید مهلت بیمه گری برنج و توسعه سطوح بیمه ای، مهلت انعقاد قرارداد بیمه برنج استان تا 31 خرداد تمدید گرده است.

وی، مجموع سطوح بیمه برنج استان را 35 هزار هکتار اعلام داشت.

عنایتی با اشاره به اینکه اولین خوشه های برنج استان در شهرستانهایی که زود اقدام به نشا کاری کرده بود بودند ظاهر شد، وضعیت زراعی شالیزار ها در مراحل مختلف را از شروع پنجه دهی تا ساقه رفتن و ظهور خوشه اعلام داشت.

وی بیان داشت: با ظهور علائم خسارت کرم ساقه خوار، تاکنون در بیش از 25 هزار و 800 هکتار از اراضی نشا شده مبارزه بیولوژیک در قالب رها سازی زنبور تریکوگراما انجام پذیرفته است.