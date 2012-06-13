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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

قناعت:

استفاده از سرمایه گذار بومی در گلستان اولویت است

استفاده از سرمایه گذار بومی در گلستان اولویت است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان، با بیان اینکه استفاده از سرمایه‎گذار بومی به شکل قانونی از اولویت‎های استان است و افزود: در صورتی که سرمایه‎گذار بومی نداشته باشیم از سرمایه‎گذاران غیربومی نیز استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: باید تلاش کنیم تا از وجود سرمایه‎گذارانی که از توان مالی خوبی برخوردار هستند و نیاز به تسهیلات بانکی ندارند بهره‎مند شویم.

وی با بیان اینکه صدور مجوز و در اختیار گذاشتن زمین به سرمایه‎گذار باید زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را در استان فراهم کند ابراز داشت: منفعت نباید تنها در خدمت سرمایه‎گذار باشد بلکه مردم نیز از این حق برخوردار هستند تا از منافع سرمایه‎گذاری در استان بهره‎مند شوند.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه حرکت‎های خوب و انقلابی از سوی استانداری و معاونت برنامه‎ریزی در این خصوص صورت گرفته است تأکید کرد: زمانی که پای منفعت استان درمیان است، همه وظیفه دارند در این راستا متحد شده تا گلستان در مسیر پیشرفت و تعالی شتاب بگیرد.

قناعت اضافه کرد: سرمایه‎گذاران استان بنا به هر دلیلی که نتوانستند از ظرفیت سرمایه‎گذاری که برایشان فراهم شده استفاده کنند در چارچوب قانون، حمایت از آنان لغو و این امکان به سرمایه‎گذار جدید تفویض می‎شود.

استاندار گلستان یادآور شد: ظهور و بروز دستگاه‎های نظارتی در حمایت از سرمایه‎گذاران پررنگ و به صورت جدی پیگیری می‎شود.

قناعت از امیری مدیرکل تامین اجتماعی استان به خاطر حمایت از سرمایه‎گذار و سرمایه در استان به خاطر حق بیمه ساختمانی که اقدامی جدید در استان و کشور قلمداد می‎شود تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین از صدا و سیمای مرکز استان که به منظور کاهش تعرفه واحدهای تولیدی استان قول مساعد دادند قدردانی کرد و از مدیر مرکز صدا و سیما خواست تا زمینه مناسبی برای حضور 44 فعال نمونه در حوزه کشاورزی و انتقال تجربیات به کشاورزان را در سیمای استانی فراهم کند.

استاندار گلستان در خصوص آبیاری تحت‎فشار نیز گفت: بهره‎مندی استان از این ظرفیت جزو توفیقات محسوب می‎شود که لازم است فرمانداران در این امر مشارکت‎های مردمی برای طراحی و یکپارچه‎سازی اراضی داشته باشند.

قناعت اظهار کرد: شرکت توزیع برق و سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه زمانبندی پنج ساله را متناسب با برنامه پنجم توسعه برای برق‌دار کردن چاه‌های دیزلی فراهم کنند.

کد مطلب 1626305

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