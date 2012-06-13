استفاده از سرمایه گذار بومی در گلستان اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: باید تلاش کنیم تا از وجود سرمایهگذارانی که از توان مالی خوبی برخوردار هستند و نیاز به تسهیلات بانکی ندارند بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه صدور مجوز و در اختیار گذاشتن زمین به سرمایهگذار باید زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را در استان فراهم کند ابراز داشت: منفعت نباید تنها در خدمت سرمایهگذار باشد بلکه مردم نیز از این حق برخوردار هستند تا از منافع سرمایهگذاری در استان بهرهمند شوند.
استاندار گلستان با اشاره به اینکه حرکتهای خوب و انقلابی از سوی استانداری و معاونت برنامهریزی در این خصوص صورت گرفته است تأکید کرد: زمانی که پای منفعت استان درمیان است، همه وظیفه دارند در این راستا متحد شده تا گلستان در مسیر پیشرفت و تعالی شتاب بگیرد.
قناعت اضافه کرد: سرمایهگذاران استان بنا به هر دلیلی که نتوانستند از ظرفیت سرمایهگذاری که برایشان فراهم شده استفاده کنند در چارچوب قانون، حمایت از آنان لغو و این امکان به سرمایهگذار جدید تفویض میشود.
استاندار گلستان یادآور شد: ظهور و بروز دستگاههای نظارتی در حمایت از سرمایهگذاران پررنگ و به صورت جدی پیگیری میشود.
قناعت از امیری مدیرکل تامین اجتماعی استان به خاطر حمایت از سرمایهگذار و سرمایه در استان به خاطر حق بیمه ساختمانی که اقدامی جدید در استان و کشور قلمداد میشود تشکر و قدردانی کرد.
وی همچنین از صدا و سیمای مرکز استان که به منظور کاهش تعرفه واحدهای تولیدی استان قول مساعد دادند قدردانی کرد و از مدیر مرکز صدا و سیما خواست تا زمینه مناسبی برای حضور 44 فعال نمونه در حوزه کشاورزی و انتقال تجربیات به کشاورزان را در سیمای استانی فراهم کند.
استاندار گلستان در خصوص آبیاری تحتفشار نیز گفت: بهرهمندی استان از این ظرفیت جزو توفیقات محسوب میشود که لازم است فرمانداران در این امر مشارکتهای مردمی برای طراحی و یکپارچهسازی اراضی داشته باشند.
قناعت اظهار کرد: شرکت توزیع برق و سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه زمانبندی پنج ساله را متناسب با برنامه پنجم توسعه برای برقدار کردن چاههای دیزلی فراهم کنند.
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