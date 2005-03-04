در بخش صنعت، انقلاب اسلامى دستاوردهاى بسيارخوب و ارزشمندي داشته است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آيت الله هاشمى رفسنجانى خطيب جمعه تهران در خطبه نخست نماز جمعه اين هفته با اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي گفت : سرمايه گذاري هاي مناسب و بنيادى در قالب برنامه هاى مختلف توسعه بويژه در برنامه اول و دوم در حوزه صنعت و معدن انجام گرفته كه با بروز مشكلات يادشده، صنعت گران را در فشار قرار داده است.



هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه در اقتصاد و توسعه نمي توان صنعت و كشاوريزي را از هم جدا دانست، گفت : در ايران، ما ضمن تكيه بر صنعت، خواهان درنظر گرفتن اصالت كشاورزي هستيم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اقتصاد كشور را در پيش از انقلاب، مصرفي و مونتاژ خواند و گفت : در پس از انقلاب، با توجه به اينكه صنعت، تحت فشار بود، كارهاي ارزشمندي صورت گرفت، اما واردات بى رويه و گسترش پديده قاچاق، تهديدى براى سرمايه گذارى در بخش صنعت به شمار مي رود.

هاشمى رفسنجانى با اشاره به آمار منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزى در حوزه صنعت، در قالب برنامه هاى توسعه اشاره كرد و گفت : برغم افت رشد سرمايه گذارى 2/2 درصدي در زمان جنگ، با اصلاح سياست ها و برنامه ريزى،

آهنگ رشد اين حوزه پس از جنگ با سير صعودى مواجه بوده، به نحوى كه در برنامه اول توسعه، رشد سرمايه گذارى 18 درصد بوده كه نسبتا رقم قابل قبولي است و ارزش افزوده شده در بخش سرمايه گذاري 5/9 درصد بوده كه در برنامه دوم در بخش سرمايه اى ، رشد 18 درصدى و برغم كندى در حوزه سرمايه گذارى، رشد5/6 درصدي در بخش صنعت ومعدن را شاهد بوديم.



خطيب جمعه تهران تصريح كرد : تا پايان سال 81 و در برنامه سوم توسعه، ارزش افزوده بخش سرمايه اى صنعت، داراى رشد5/10 درصدى بوده كه نشانگر رشد مناسبى است كه اميدواريم با ادامه سرمايه گذاري، اين وضعيت ادامه يابد.

وى تصريح كرد : برغم باور برخى از كشورها كه تصور مي كردند ايران در زمينه صنايع، لنگ بوده و به خارج محتاج است، در اين بخش، انقلاب اسلامى دستاوردهاى بسيارخوب و ارزشمندي داشته و كاملا موفق بوده است.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيشرفت صنايع بنيادى در كشور در حوزهاى مختلف از جمله پتروشيمى، سدسازى و احداث نيروگاه ه ااشاره كرد و گفت : درحال حاضر، عظيم ترين صنايع نظامى كلاسيك براى تامين همه نيازهاى دفاعى داخلى را در اختيار داريم و در جايگاه مناسبى در جهان قرار داريم البته ما بنابر تجارت، اسلحه و اسلحه فروشي نداريم .