  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

دهلی به تهران نیاز دارد/

تاکید هند بر ادامه خرید نفت ایران همزمان با اصرار اروپا بر تحریم

تاکید هند بر ادامه خرید نفت ایران همزمان با اصرار اروپا بر تحریم

در حالی که کمیسر انرژی اروپا بر اعمال تحریمهای نفتی ایران تاکید کرد وزیر نفت هند گفت ما به واردات نفت از ایران ادامه خواهیم داد و برای مشکل بیمه هم راه حلی خواهیم یافت.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از "رویترز" ، " گونتر اتینگر" کمیسر انرژی اروپا گفت : تحریم کشورهای اروپایی که کشتی های نفتکش ایران را بیمه کنند از ابتدای ماه جولای ( 11 تیرماه) اجرایی خواهد شد و نظر اروپا در این خصوص ثابت و بدون تغییر خواهد بود.

 وی که در کنفرانس صنعتی در وین سخن می گفت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در اجرای این تصمیم اروپا تجدید نظر شود یا اجرای آن به تعویق افتد، افزود: مواضع اروپا در این خصوص شفاف و واضح است و تحریم از اول جولای (11تیر) اجرا خواهد شد.

 در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا "جایپال ردی " وزیر نفت هند درهمان کنفرانس که در حاشیه اجلاس اوپک برگزار شده بود، گفت : ما به خاطر مشکلاتمان به واردات نفت از ایران ادامه می دهیم و این تصمیم اروپا سبب خواهد شد هند به دنبال راهکاری برای حل مشکل بیمه کشتی ها ی حامل نفت ایران باشد.

 لازم به ذکر است این تصمیم اروپا که مشکلاتی برای وارد کننده های عمده نفت ایران در آسیا از جمله هند به وجود خواهد آورد سبب شده تا در ماه های اخیر کشورهای مذکور فشارهای زیادی به اتحادیه اروپا بیاورند تا در این مصوبه خود تجدید نظرکنند.

کد مطلب 1626310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها