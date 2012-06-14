عبدالحمید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی استفاده از خدمات دولت، جذب مشارکت های مردمی زمینه ساز ایجاد تحولات بزرگی در حوزه ورزش وجوانان شهرستان خنج شده که امید داریم با همدلی وحمایت مسئولان با سرعت بیشتر در مسیر رسیدن به اهداف مورد نظر گام برداریم.

وی در ادامه تکمیل پروژه های ناتمام ورزشی در شهرستان خنج را مهمترین دغدغه موجود دانست و افزود: موقعیت شهرستان، بالا بودن تعداد جوانان در خنج، نبود فضای فرهنگی مناسب باعث شد تا در دور اول سفر ریاست جمهوری به فارس ساخت استخر سرپوشیده شهرستان مصوب شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خنج اضافه کرد: هم اکنون این پروژه در مرحله اجرا و تکمیل است که امید داریم با بهره برداری ازاین طرح ملی علاوه بر ایجاد شور و شعف در میان شهروندان خنج زمینه لازم برای پر کردن اوقات فراغت جوان نیز فراهم شود.

باقری همچنین تصریح کرد: در سال های گذشته در خنج فضای ورزشی وجود نداشته اما در حال حاضر با حمایت امام جمعه و فرماندار شهرستان علاوه برمرکز شهر در12 روستا نیز ساخت وساز ورزشی انجام شده و تمام روستاهای نیز ازامکانات وتجهیزات ورزشی بهرمند شده اند.

وی موفقیت ورزش بانوان را نیزدر خنج مناسب عنوان کرد وبیان داشت: حضور ورزشکاران زن شهرستان در رقابت های ورزشی و کسب عناوین مختلف توسط آنها نشان از رشد ورزش در میان بانوان خنج دارد که در راستای افزایش این موفقیت ها فعالیت های لازم برای احداث سالن ورزشی ویژه بانوان نیز در حال پیگیری است.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان خنج همچنین ابراز داشت: ساخت بزرگ ترین مجموعه تیراندازی استان در خنج با جذب مشارکت خیران از برنامه های آتی این اداره است تا بدین وسیله زمینه لازم برای موفقیت های بیشتر علاقمندان به ورزش در شهرستان فراهم شود.