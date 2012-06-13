  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۶

با وجود ادامه فشارها اعلام شد؛

تاکید اسد بر جایگاه ویژه فلسطین نزد سوریه/حمایت جبهه مردمی فلسطین از دمشق

تاکید اسد بر جایگاه ویژه فلسطین نزد سوریه/حمایت جبهه مردمی فلسطین از دمشق

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با دبیرکل جبهه مردمی فلسطین بر اهمیت ویژه فلسطین نزد سوری ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه، "احمد جبریل" دبیر کل جبهه مردمی فلسطین را به حضور پذیرفت که در این دیدار اوضاع فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها، شهرک سازی، تلاشهای برای یهودی سازی در سایه مشغول شدن دنیا به حوادث منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بشار اسد تاکید کرد: با وجود فشارهایی که برای منحرف کردن توجه سوریه به موضوع فلسطین می شود، ذره ای از اهمیت آن  نزد ما کم نشده است.

از سوی دیگر جبریل نیز بر حمایت جبهه مردمی فلسطین از سوریه که همواره حامی آرمان فلسطین و مقاومت آن بوده است تاکید کرد.

کد مطلب 1626315

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