سوریه اقدامات تروریستی امروز در عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وزارت خارجه سوریه انفجارهای تروریستی صبح امروز در چهار شهر عراق را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تروریسم دین و کشور نمی شناسد و تروریستهایی که اخیرا شهرهای مختلف سوریه را هدف قرار دادند، امروز پایتخت عراق و دیگری شهرهای آن را مورد حمله قرار داد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: خونهای پاکی که امروز در عراق ریخته شد، ادامه خونریزی در سوریه است و ما ضمن تسلیت به دولت و ملت عراق امیدواریم که ثبات به آن بازگردد.

شایان ذکر است در اثر انفجارهای متعدد امروز عراق حدود 300 نفر کشته و زخمی شده اند، شبکه العربیه گزارش داده بود آمار تلفات این انفجارها به 73 نفر افزایش یافته است.