نیاز خونی در مازندران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی عصر چهارشنبه در حاشیه اهدا خون مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خبرنگاران گفت: مردم حداقل سالانه دو مرحله به اهدا خون خود مبادرت وزرند.



وی اهدا خون برای تامین سلامت افراد ضروری دانست و افزود: اهدا خون علاوه بر اثرات مفید روحی بر اندام های مختلف بدن نظیر کلیه ها تاثیر گذار خواهد بود.



ناصحی، اهدا خون را در پیشگیری از بیماری قلبی و عرقی مفید دانست و تصریح کرد: اهدا خون از حملات قلبی جلوگیری می کند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مارندران به وجود مراکز درمانی دراستان اشاره کرد و گفت: با توجه به انجام خدمات درمانی فراوان در بیمارستانهای استان، نیاز به خون های اهدایی در این مراکز درمانی بیشتر وجود دارد.



ناصحی با بیان اینکه به دلیل مسافرپذیر بودن مازندران، حجم بالای عبور و مرور در جاده های استان فراوان است، افزود: تردد در راه های استان بسیار بالا بوده و این موضوع باعث افزایش تصادفات در این مناطق شده لذا نیاز به خون در این استان را افزایش داده است.



وی، وجود بیماران تالاسمی و هموفیلی در این استان را از دیگر دلایل نیاز به خون در مراکز درمانی عنوان تصریح کرد: دو هزار و 800 بیمار تالاسمی در مازندران وجود دارد.



ناصحی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، از شیوع بیماری تالاسمی جلوگیری شده و بروز این بیماری در مازندران به صفر رسیده است.