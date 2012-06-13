به گزارش خبرنگارمهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در ستاد تسهیلات سفر استان در استانداری اظهار داشت: همه دستگاههایی که درقالب طرح ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی در استان فعالیت می کنند از یکم تیرماه تا 31 شهریورماه باید به نحو احسن وظایف خود را در اجرای صحیح این طرح اعمال کنند.

وی گسترده بودن فعالیت های گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: همه دستگاه اجرایی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای اشاعه فرهنگ در استان تلاش کنند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران افزود: 200 میلیون تومان برای انجام فعالیت های فرهنگی و 800 میلیون به سازمان بسیج سازندگی برای اقدامات فرهنگی در دریا اختصاص یافته است.



ابراهیمی، توجه به مولفه های فرهنگی در طرح سالم سازی دریا را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد و بر نصب تابلو، بیلبرد و بنرهای تبلیغاتی در مبادی ورودی وخروجی استان در قالب خیرمقدم به مسافران خبر داد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه شهرداریها باید فعالیت های فرهنگی را در شهرها انجام دهند افزود: در برخی از شهرها یک بنر تبلیغاتی دیده نمی شود.



وی افزود: دستگاههای اجرایی مازندران در حوزه فرهنگ سازی ضعیف هستند..



وی از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان خواست تا نسبت به شناسایی اماکن گردشگری، مذهبی و تفریحی استان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی اقدام کند.



ابراهیمی افزود: به مساجد ثبتی استان امسال حدود د ومیلیارد و600 میلیون تومان اعتبار با رویکرد فرهنگی اختصاص یافته است.



وی از مدیران استانی خواست تا به دنبال اعتباراستانی برای دستگاه مربوطه خود نباشند و با تلاش خود از منابع ملی اعتبار تهیه کنند.



ابراهیمی با اعلام اینکه برخی افراد سودجو به بهانه افزایش نان در صدد هستند تا قیمت کالاهای و مایحتاج عمومی را افزایش دهند افزود: سازمان صنعت ومعدن وتجارت با بازرسی های میدانی باید جلوی گرانی ها را بگیرد.

مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.